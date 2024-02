Prokurdská strana postaví do volieb v Istanbule vlastného kandidáta

Istanbul 4. februára (TASR) - Hlavná turecká prokurdská opozičná strana v nedeľu oznámila, že v marcových voľbách primátora Istanbulu postaví svojho kandidáta. Jeho meno Strana rovnosti národov a demokracie (DEM) oznámi 9. februára, informovala hovorkyňa DEM Ayšegül Doganová.



Podľa agentúry AFP by tento krok mohol vo voľbách v Istanbule zvýšiť šance kandidáta vládnucej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Turecká opozícia ovláda mesto Istanbul od roku 2019.



Turecké médiá už dlhší čas špekulujú o tom, že kandidátkou DEM na primátorský post v Istanbule by mohla byť Bašak Demirtašová, manželka bývalého spolupredsedu strany Selahattina Demirtaša.



Demirtaš bol v roku 2016 odsúdený za "teroristickú propagandu" na 142 rokov väzenia a oficiálne sa z politiky stiahol.



Odporcovia kandidatúry Demirtašovej manželky majú podozrenie, že je výsledkom dohody s vládou prezidenta Erdogana, ktorá by mohla spočívať v tom, že DEM v Istanbule umožní víťazstvo vládnucej strane AKP - a to tým, že nepodporí opozíciu a odchádzajúceho primátora za Republikánsku ľudovú stranu (CHP) Ekrema Imamogla -, a výmenou za to dosiahne prepustenie Selahattina Demirtaša na slobodu.



Ekrem Imamoglu vyhral primátorské voľby v Istanbule v roku 2019 vďaka podpore pravicovej Strany dobra (IYI) a nepriamej podpore predchodkyne DEM - Ľudovodemokratickej strany (HDP), ktorá sa rozhodla nepostaviť vlastného kandidáta, aby sa vyhla štiepeniu opozičných hlasov v Istanbule, kde žije 17 miliónov obyvateľov vrátane početnej kurdskej komunity.



Aj vďaka tomu Imamoglu v týchto voľbách porazil kandidáta konzervatívnej islamistickej AKP Binaliho Yildirima, čím sa skončilo 15 rokov vlády AKP na istanbulskej radnici.



Opozícia sa však pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami, ktoré sa budú konať 31. marca, rozštiepila, čo by malo pomôcť práve Erdoganovým spojencom v etnicky zmiešaných mestách, aký je aj Istanbul.



Imamoglove nádeje na znovuzvolenie sú ohrozené aj tým, že strana IYI v decembri 2023 vystúpila z opozičnej aliancie.



Okrem toho bol Imamoglu (52) odsúdený za údajnú urážku úradníkov a v prípade potvrdenia rozsudku v odvolacom konaní mu hrozí viac ako dvojročný zákaz verejnej činnosti, ktorý mu už znemožnil uchádzať sa o prezidentský úrad.



Strana DEM vzišla zo strany HDP. V posledných parlamentných voľbách, ktoré sa konali v máji 2023, HDP postavila kandidátov pod hlavičkou novej Strany zelenej ľavice, pretože jej hrozilo zrušenie. DEM je nateraz posledným zástupcom kurdského hnutia za nezávislosť v Turecku.



Úlohou získať späť Istanbul poveril Erdogan v januári svojho bývalého ministra životného prostredia, 47-ročného Murata Kuruma.