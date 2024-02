Prokurdská strana stavia do volieb primátora Istanbulu kandidátov

Istanbul 9. februára (TASR) - Turecká prokurdská Strana rovnosti národov a demokracie (DEM) v piatok vybrala dvoch pomerne nevýrazných kandidátov, ktorí sa v komunálnych voľbách 31. marca budú uchádzať o funkciu primátora mesta Istanbul.



Ako informovala agentúra AFP, analytici sa domnievajú, že rozhodnutie strany DEM nenasadiť silnejšieho kandidáta môže odobrať menej hlasov súčasnému opozičnému primátorovi Ekremovi Imamoglovi a poškodiť šance prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ktorý chce opäť získať kontrolu nad najväčším tureckým mestom.



Erdoganova islamistická Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) pritom vstupuje do celoštátnych komunálnych volieb povzbudená silným výsledkom z minuloročných parlamentných volieb.



Posledné komunálne voľby - v roku 2019 - v Istanbule vyhral predstaviteľ sekulárnej opozície Imamoglu - čiastočne aj vďaka rozhodnutiu prokurdskej strany nepostaviť svojho kandidáta a nepriamo podporiť tohto spoločného opozičného kandidáta.



AFP pripomenula, že Kurdi predstavujú významnú časť istanbulských voličov a v roku 2019 pomohli sekulárnym lídrom zvíťaziť aj v meste Izmir na pobreží Egejského mora.



Minuloročné slabé výsledky v parlamentných voľbách opozíciu v Turecku rozdelili a podnietili stranu DEM, aby v miestnych voľbách postavila vlastných kandidátov.



Strana DEM tak do volieb vysiela spoločných kandidátov - Murata Čepniho a Meral Daniš Beštašovú. Tento tandem je odzrkadlením tradície tejto ľavicovej strany vymenúvať za spolupredsedov muža a ženu. Strana sa následne bude musieť rozhodnúť, ktorý z nich bude zastávať funkciu primátora v prípade víťazstva spoločnej kandidátky.



Mená tejto dvojice kandidátov boli oznámené necelý týždeň po tom, ako z boja nečakane vypadla Bašak Demirtašová - 47-ročná manželka uväzneného kurdského vodcu Selahattina Demirtaša.



Analytici považovali Bašak Demirtašovú za najsilnejšiu kandidátku Kurdov, ktorá by však mohla Imamoglovi odobrať najviac hlasov.



Selahattin Demirtaš získal v prezidentských voľbách v rokoch 2014 a 2018 takmer desať percent hlasov. Svoju druhú kampaň viedol z väzenia kvôli veľmi kontroverzným obvineniam súvisiacim s terorizmom, kvôli ktorým mu hrozí, že za mrežami strávi zvyšok života.



Demirtašove komentáre na sociálnych sieťach rezonujú v celej tureckej spoločnosti a kandidatúra jeho manželky predstavovala problém pre Imamoglove nádeje na znovuzvolenie a následné využitie Istanbulu ako odrazového mostíka pre pravdepodobnú kandidatúru do volieb prezidenta v roku 2028.



Niektoré turecké médiá špekulovali, že Imamoglov tím vyvíjal tlak na stranu DEM, aby výmenou za rôzne politické ústupky postavila menej populárneho kandidáta.



Imamoglove nádeje na znovuzvolenie za primátora istanbulu sú ohrozené aj tým, že pravicovej Strany dobra (IYI) v decembri 2023 vystúpila z opozičnej aliancie.



Okrem toho bol Imamoglu (52) odsúdený za údajnú urážku úradníkov a v prípade potvrdenia rozsudku v odvolacom konaní mu hrozí viac ako dvojročný zákaz verejnej činnosti, ktorý mu už znemožnil uchádzať sa o prezidentský úrad.