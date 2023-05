Prokurdská strana v 2. kole prezidentských volieb podporí Kiličdarogla

Istanbul 26. mája (TASR) - Prokurdská opozičná Ľudovodemokratická strana (HDP) bude v nadchádzajúcom druhom kole prezidentských volieb v Turecku aj naďalej podporovať opozičného kandidáta Kemala Kiličdarogla, a to aj napriek jeho nadväzovaniu kontaktov s krajne pravicovými skupinami voličov.



Informovala o tom agentúra AFP, ktorá pripomenula, že Kiličdaroglu znepokojil svojich ľavicovo orientovaných kurdských stúpencov tým, že po prehre s prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom v prvom kole volieb - 14. mája - sa začal uchádzať o priazeň nacionalistických voličov.



Turecké médiá informovali, že niektorí členovia HDP chceli na protest proti tejto Kiličdaroglovej novej taktike dokonca vyzvať na bojkot druhého kola hlasovania.



Spolulíderka HDP Pervin Buldanová však novinárom povedala, že neúčasť na voľbách by Erdoganovi len pomohla zabezpečiť si ďalšie päťročné funkčné obdobie.



"Erdogan pre nás nie je alternatívou," zdôraznila Buldanová s tým, že "28. mája dokončíme prácu, ktorú sme 14. mája nechali nedokončenú...a určite pôjdeme k voľbám".



Kiličdaroglu je na čele opozície, ktorá v prezidentských voľbách dosiahla najlepší výsledok v Erdoganovej vyše 20 rokov trvajúcej ére vládnutia. Tieto voľby sú všeobecne považované za najvýznamnejšie v postosmanskej histórii Turecka.



Do nedeľňajšieho druhého kola volieb však ide 74-ročný Kiličdaroglu s takmer päťbodovou stratou na úradujúceho prezidenta Erdogana.



Kiličdaroglu sa pred rozhodujúcim druhým kolom volieb uchádzal aj o podporu Sinana Ogana - ultranacionalistu, ktorý v prezidentských voľbách skončil na treťom mieste. Ogan však v pondelok vyzval svojich priaznivcov, aby podporili Erdogana.