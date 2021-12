Prokurdská strana v Turecku sa opäť stala terčom útoku

Ankara 28. decembra (TASR) - Turecká polícia v utorok zadržala muža, ktorý pri útoku nožom v pobočke prokurdskej opozičnej Ľudovodemokratickej strany (HDP) v Istanbule zranil jednu osobu, informovali turecké médiá.



Denník Cumhuriyet (vysl. džumhurijet) na svojom webe spresnil, že útočník vstúpil do kancelárie HDP v istanbulskej štvrti Bahčelievler a vyhrážal sa, že zabije všetkých ľudí v budove. Zranil pri tom jednu osobu.



Agentúra AP pripomenula, že útok v Istanbule bol v poradí druhý na sídlo HDP v tomto roku - po tragédii z júna, keď strelnou zbraňou ozbrojený muž v sídle HDP v provincii Izmir v západnom Turecku zabil zamestnankyňu tejto strany.



V súvislosti s obidvomi útokmi HDP vo svojom vyhlásení v utorok deklarovala, že utorňajší útok nebol "izolovaný". Súčasne zdôraznila, že tieto útoky ju "nemôžu zastrašiť".



HDP, druhá najväčšia opozičná strana v tureckom parlamente, je objektom vyšetrovania príslušnými inštitúciami, pričom mnohí jej členovia sú obvinení z podpory zakázanej militantnej Strany kurdských pracujúcich (PKK).



Tisíce prokurdských aktivistov spolu so zákonodarcami a bývalými lídrami strany sú väznené na základe podozrenia z prepojenia na kurdských povstalcov alebo z ich podpory.



Samotná HDP akékoľvek prepojenie na kurdských militantov odmieta a tvrdí, že represie voči nej sú politicky motivované. HDP tiež bojuje proti právnej žalobe, ktorá by mohla viesť k jej zrušeniu pre údajné prepojenia na kurdských militantov.



Vláda tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana už dlho považuje HDP za politické krídlo militantnej PKK, pripomína AFP.



Podľa mnohých pozorovateľov sú však zásahy tureckých úradov voči HDP motivované snahou prezidenta Erdogana zbaviť sa politickej konkurencie.



PKK je Tureckom, Spojenými štátmi a EÚ, ako aj ďalšími krajinami označovaná za teroristickú organizáciu. Boje medzi PKK a vládnymi silami na juhovýchode Turecka, kde žije prevažne kurdské obyvateľstvo, si od roku 1984 vyžiadali viac ako 40.000 obetí, pripomenula televízia al-Džazíra.