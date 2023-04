Prokurdská strana vyzvala voličov, aby podporili stranu Kiličdarogla

Ankara 28. apríla (TASR) - Hlavná opozičná prokurdská strana v Turecku a jej ľavicoví spojenci vyzvali v piatok svojich voličov, aby v prezidentských voľbách 14. mája podporili sociálnodemokratického politika Kemala Kiličdarogla, ktorý je najvážnejším vyzývateľom úradujúceho prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Ten je pri moci už dve desaťročia.



Túto výzvu voličom adresovala prokurdská Ľudovodemokratická strana (HDP), uviedla podľa TASR agentúra AFP. Kiličdaroglu, ktorý je predsedom Republikánskej ľudovej strany (CHP), je v prezidentských voľbách spoločným kandidátom zjednotenej opozície.



Ľudovodemokratická strana (HDP) – tretia najväčšia v tureckom parlamente – v marci rozhodla, že do prezidentských volieb nepostaví vlastného kandidáta. Následne jasne naznačila, že vo voľbách podporí Kiličdarogla. Oficiálne to však až doteraz nedeklarovala.



"V týchto historických voľbách vyzývame obyvateľov Turecka, aby v parlamentných voľbách hlasovali za Alianciu za demokraciu a slobodu a v prezidentských voľbách za Kemala Kiličdarogla," uviedla HDP a jej spojenci vo vyhlásení. Spolupredseda HDP Mithat Sancar označil nadchádzajúce hlasovanie za "najzásadnejšie v histórii Turecka".



"Preto sme sa rozhodli podporiť Kiličdarogla," povedal Sancar pre spravodajský portál Sözcü.



HDP získala v posledných parlamentných voľbách viac ako desať percent hlasov a zastupuje komunitu, ktorá predstavuje približne pätinu tureckej populácie.



Z analýzy prieskumov verejnej mienky, ktoré v apríli uskutočnilo desať rôznych spoločností, vyplýva, že kandidát opozičného bloku Národná aliancia Kiličdaroglu získa viac hlasov ako Erdogan, ale v prvom kole volieb nedokáže prekročiť hranicu 50 percent. V praxi to bude znamenať, že o prezidentovi bude musieť rozhodnúť druhé kolo volieb.



Parlamentné a prezidentské voľby sa v Turecku budú konať 13. mája, ale tureckí voliči žijúci v zahraničí majú možnosť hlasovať v nich už od štvrtka. Ide o tri milióny Turkov, ktorých hlas by mohol byť rozhodujúci, keďže sa očakáva, že hlasovanie bude tesné.