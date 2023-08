Prokyjevskí ruskí vojaci vyzvali vagnerovcov na prebehnutie k Ukrajine

Kyjev/Moskva 25. augusta (TASR) - Skupina ruských militantov, ktorí bojujú za záujmy Ukrajiny, vyzvala po stredajšom páde lietadla žoldnierov z ruskej Vagnerovej skupiny, aby prebehli na druhú stranu a pridali sa do jej radov. V piatok o tom informoval portál britskej televízie Sky News.



"Teraz stojíte pred vážnou voľbou – môžete zostať v stajni ruského ministerstva obrany a slúžiť ako strážni psi katov vašich veliteľov, alebo sa pomstiť," povedal veliteľ Ruského dobrovoľníckeho zboru Denis Kapustin vo videu zverejnenom vo štvrtok večer.



"Ak sa chcete pomstiť, musíte prebehnúť na stranu Ukrajiny," dodal.



Kapustin, krajne pravicový ruský občan, založil túto ozbrojenú skupinu pred rokom. Bojuje na ukrajinskej strane a vyhlásila, že stojí za niekoľkými vojenskými útokmi na ruské pohraničné oblasti.



Súkromné lietadlo typu Embraer Legacy 600, ktoré malo patriť zakladateľovi vagnerovcov Jevgenijovi Prigožinovi, smerovalo v stredu 23. augusta z Moskvy do Petrohradu, kde majú sídlo jeho firmy, keď sa zrútilo nad Tverskou oblasťou na západe Ruska. Pád lietadla podľa informácií ruských úradov a médií neprežil nikto z dovedna desiatich pasažierov.



Ruský letecký úrad Rosaviacija v noci na štvrtok informoval, že podľa údajov leteckej spoločnosti bol na palube havarovaného stroja Prigožin, jeho "pravá ruka" a spoluzakladateľ vagnerovcov Dmitrij Utkin i ďalší Prigožinovi spolubojovníci.



Podľa jednej z verzií ohľadne havárie išlo o atentát na Prigožina.



Prigožin, ktorého Vagnerova skupina bojovala po boku regulárnej ruskej armády na Ukrajine, totiž zorganizoval presne pred dvoma mesiacmi, 23. júna, krátku ozbrojenú vzburu proti ruskému vojenskému vedeniu. Po dohode s Kremľom sa väčšina vagnerovcov vrátane Prigožina presunula do bieloruského exilu. Samotný Prigožin sa mal odvtedy niekoľkokrát opakovane objaviť v Rusku.