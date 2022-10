Prominentka Sobčaková utiekla z Ruska, je podozrivá z vydierania

Moskva 26. októbra (TASR) - Prominentná novinárka Xenija Sobčaková utiekla z Ruska po tom, čo sa stala podozrivou v prípade vydierania. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na stredajšie správy ruských médií.



Podľa ruskej agentúry TASS opustila Sobčaková Rusko počas noci. Podľa nemenovaného zdroja utiekla cez Bielorusko do Litvy. Pred cestou sa však snažila zmiasť úrady, keď si kúpila letenky do Turecka a Dubaja, píše AP.



Viaceré ruské médiá s odvolaním sa na svoje zdroje uvádzajú, že Sobčaková je zapletená do prípadu vydierania. Za tento zločin v Rusku hrozí trest odňatia slobody až na 15 rokov. Médiá už skôr informovali, že vo vile tejto ruskej prominentky polícia vykonala raziu.



Sobčaková (40) je údajne krstnou dcérou ruského prezidenta Vladimira Putina. Jej zosnulý otec Anatolij Sobčak, bol ako starosta Petrohradu kedysi Putinovým šéfom a blízkym spolupracovníkom. Sobčaková sa roky angažuje v ruskej opozičnej politike, no Putinovi kritici k nej zaujali rozporuplný postoj. V roku 2018 kandidovala proti Putinovi v prezidentských voľbách, no mnohí opoziční politici ju obviňovali, že jej kandidatúra slúži cieľom Kremľa.