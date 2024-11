Promo-LEX hlásia do 800 incidentov počas 2.kola volieb v Moldavsku

Kišiňov 4. novembra (TASR) - Mimovládna apolitická organizácia Promo-LEX, ktorá v Moldavsku monitorovala priebeh prezidentských volieb i nedávneho referenda, v pondelok informovala o takmer 800 prípadoch porušenia pravidiel hlasovania. Správu o tom priniesla agentúra Moldpres, píše TASR.



Vedúci pozorovateľskej misie Nicolae Panfil na brífingu v Kišiňove špecifikoval, že väčšina pochybení sa týkala porušovania tajnosti hlasovania, chýb vo volebných zoznamoch i vo fungovaní automatizovaného volebného systému a neodôvodnenej prítomnosti nepovolaných osôb v blízkosti volebných miestností.



Došlo aj k neodôvodnenému zásahu pri vyhotovovaní videozáznamu pri otvorení volebných miestností alebo pri začiatku sčítavania hlasovacích lístkov.



Pozorovatelia hlásili aj organizovanú prepravu voličov, neodôvodnené skupinové hlasovanie i prípady zastrašovania voličov alebo iných osôb.



Ďalšie prípady porušenia volebných pravidiel sa týkali šírenia fám o "odmeňovaní" voličov alebo priamo ich podplácania s cieľom motivovať ich, aby šli voliť.



Promo-LEX nasadil v deň volieb svojich pozorovateľov do 614 volebných miestností. Okrem toho bol pozorovateľ pridelený do každej z 30 volebných miestností, kde si svoje právo uplatňovali voliči zo separatistického Podnesterska. Do volebných miestností v zahraničí bolo nasadených 90 statických pozorovateľov. Okrem týchto pozorovateľov Promo-LEX nasadil na monitorovanie volieb i 89 mobilných tímov.