< sekcia Zahraničie
promotions.hu: Fidesz otvára politickú sezónu pred maďarskými voľbami
Premiér a predseda Fideszu Viktor Orbán osobne informoval, že celý tohtoročný piknik bude vysielaný naživo na sociálnych sieťach.
Autor TASR
Budapešť 5. septembra (TASR) - V Maďarsku sa otvára jesenná politická sezóna. Pred parlamentnými voľbami v roku 2026 sa predstavitelia strán snažia urobiť všetko pre to, aby táto skutočnosť nikomu neunikla. Konštatoval to v piatok server promotions.hu, podľa ktorého takzvaný občiansky piknik vládnej strany Fidesz v nedeľu v obci Kötcse v Šomodskej župe bude netradične vysielaný naživo na sociálnych sieťach, informuje spravodajca TASR v Budapešti. Doposiaľ bol vždy neverejný a určený iba pre straníkov.
Mimoparlamentná strana TISZA (Rešpekt a sloboda) už dávnejšie oznámila, že začala svoju predvolebnú kampaň a Fidesz avizoval otvorenie predvolebnej politickej sezóny až na jeseň. Piknik v Kötcse bude pre vládnu stranu skvelou príležitosťou, píše server.
Podobne ako letnú univerzitu Maďarov v rumunskom Baile Tušnade možno piknik považovať za akúsi intelektuálnu dielňu Fideszu. Letná univerzita je verejný festival, kde sa občas objavia aj kritici vlády, piknik v Kötcse sa v priebehu rokov stal oveľa uzavretejším, exkluzívnejším podujatím.
Tento rok sa to však zmení. Pre predsedu TISZY Pétera Magyara to bude prvý rok, kedy sa na pikniku nezúčastní ako člen strany Fidesz. Magyar oznámil, že jeho strana TISZA pripravuje v rovnakom čase a na rovnakom mieste zhromaždenie, ktoré bude mať na rozdiel od Fideszu otvorený, teda verejný charakter.
Premiér a predseda Fideszu Viktor Orbán osobne informoval, že celý tohtoročný piknik bude vysielaný naživo na sociálnych sieťach. Pozorovatelia to označili za jednoznačnú reakciu na intenzívne aktivity Magyarovej TISZY v online priestore.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Mimoparlamentná strana TISZA (Rešpekt a sloboda) už dávnejšie oznámila, že začala svoju predvolebnú kampaň a Fidesz avizoval otvorenie predvolebnej politickej sezóny až na jeseň. Piknik v Kötcse bude pre vládnu stranu skvelou príležitosťou, píše server.
Podobne ako letnú univerzitu Maďarov v rumunskom Baile Tušnade možno piknik považovať za akúsi intelektuálnu dielňu Fideszu. Letná univerzita je verejný festival, kde sa občas objavia aj kritici vlády, piknik v Kötcse sa v priebehu rokov stal oveľa uzavretejším, exkluzívnejším podujatím.
Tento rok sa to však zmení. Pre predsedu TISZY Pétera Magyara to bude prvý rok, kedy sa na pikniku nezúčastní ako člen strany Fidesz. Magyar oznámil, že jeho strana TISZA pripravuje v rovnakom čase a na rovnakom mieste zhromaždenie, ktoré bude mať na rozdiel od Fideszu otvorený, teda verejný charakter.
Premiér a predseda Fideszu Viktor Orbán osobne informoval, že celý tohtoročný piknik bude vysielaný naživo na sociálnych sieťach. Pozorovatelia to označili za jednoznačnú reakciu na intenzívne aktivity Magyarovej TISZY v online priestore.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)