< sekcia Zahraničie
Propalestínska flotila smerujúca do Gazy hlási útok dronu na svoju loď
Došlo k tomu v tuniských vodách, všetci šiesti pasažieri a členovia posádky sú v poriadku.
Autor TASR
Tunis 9. septembra (TASR) - Flotila propalestínskych aktivistov, ktorí chcú prelomiť izraelskú námornú blokádu Pásma Gazy, v utorok oznámila, že jednu z jej hlavných lodí zasiahol dron. Došlo k tomu v tuniských vodách, všetci šiesti pasažieri a členovia posádky sú však v poriadku. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Tuniské úrady uviedli, že výbuch vychádzal zvnútra plavidla, a hovorca tuniskej Národnej gardy pre rádio Mosaique FM povedal, že správy o dronovom útoku na flotilu „sa nezakladajú na pravde“.
Na lodi plaviacej sa pod portugalskou vlajkou, na ktorej cestuje riadiaci výbor flotily, podľa vyhlásenia skupiny Global Sumud Flotilla poškodil oheň hlavnú palubu a skladovacie priestory pod ňou.
Táto flotila je medzinárodnou iniciatívou, ktorá sa pokúša dopraviť humanitárnu pomoc do vojnou zničeného Pásma Gazy civilnými plavidlami za podpory delegácií zo 44 krajín. Medzi jej členmi sú švédska aktivistka Greta Thunbergová či portugalská ľavicová politička Mariana Mortáguová.
Po výbuchu sa v tuniskom prístave, kde lode flotily kotvia, zhromaždili desiatky ľudí mávajúcich palestínskymi vlajkami a kričiacich „Osloboďte Palestínu“, uviedol svedok Reuters.
Izrael uvalil na Pásmo Gazy námornú blokádu po tom, čo sa v roku 2007 vlády na tomto pobrežnom palestínskom území ujalo militantné hnutie Hamas. Podľa izraelskej vlády je blokáda nevyhnutná, aby sa zabránilo dodávkam zbraní pre militantov.
Blokádu sa pokúsilo prelomiť už niekoľko skupín aktivistov vrátane Thunbergovej, ktorú tento rok spoločne s posádkou lode Madleen zadržala izraelská armáda a následne ich deportovali.
Tuniské úrady uviedli, že výbuch vychádzal zvnútra plavidla, a hovorca tuniskej Národnej gardy pre rádio Mosaique FM povedal, že správy o dronovom útoku na flotilu „sa nezakladajú na pravde“.
Na lodi plaviacej sa pod portugalskou vlajkou, na ktorej cestuje riadiaci výbor flotily, podľa vyhlásenia skupiny Global Sumud Flotilla poškodil oheň hlavnú palubu a skladovacie priestory pod ňou.
Táto flotila je medzinárodnou iniciatívou, ktorá sa pokúša dopraviť humanitárnu pomoc do vojnou zničeného Pásma Gazy civilnými plavidlami za podpory delegácií zo 44 krajín. Medzi jej členmi sú švédska aktivistka Greta Thunbergová či portugalská ľavicová politička Mariana Mortáguová.
Po výbuchu sa v tuniskom prístave, kde lode flotily kotvia, zhromaždili desiatky ľudí mávajúcich palestínskymi vlajkami a kričiacich „Osloboďte Palestínu“, uviedol svedok Reuters.
Izrael uvalil na Pásmo Gazy námornú blokádu po tom, čo sa v roku 2007 vlády na tomto pobrežnom palestínskom území ujalo militantné hnutie Hamas. Podľa izraelskej vlády je blokáda nevyhnutná, aby sa zabránilo dodávkam zbraní pre militantov.
Blokádu sa pokúsilo prelomiť už niekoľko skupín aktivistov vrátane Thunbergovej, ktorú tento rok spoločne s posádkou lode Madleen zadržala izraelská armáda a následne ich deportovali.