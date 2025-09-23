< sekcia Zahraničie
Propalestínske protesty v Taliansku sprevádzali potýčky
V okolí hlavnej stanice v Miláne policajti podľa svedka použili proti protestujúcim slzotvorný plyn a viac ako desať osôb zadržali.
Autor TASR
Rím 23. septembra (TASR) - Počas rozsiahlych pondelkových demonštrácií v Taliansku proti vojne Izraela v palestínskom Pásme Gazy došlo okrem narušenia dopravy v krajine aj k potýčkam medzi protestujúcimi a políciou. Talianska premiérka Giorgia Meloniová odsúdila násilné potýčky ako „hanebné“. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, Reuters a stanice BBC.
Tisíce Talianov vyšli do ulíc miest a obcí po celej krajine počas generálneho štrajku na protest proti zhoršujúcej sa humanitárnej situácii v Pásme Gazy, masovému zabíjaniu Palestínčanov a na podporu uvalenia sankcií voči Izraelu, ktorý vyhlásila Základná odborová únia (USB). Odbory zvolali na 24-hodinový štrajk vo verejnom a aj súkromnom sektore. Protesty spôsobili narušenia dopravy v celej krajine.
Najväčšie davy ľudí zaplnili ulice Ríma a Miláne. V okolí hlavnej stanice v Miláne policajti podľa svedka použili proti protestujúcim slzotvorný plyn a viac ako desať osôb zadržali. Zranených je údajne 60 policajtov. Propalestínski demonštranti rozbili okno na stanici a hodili stoličku na policajtov. V meste Boloňa použila polícia proti demonštrantom vodné delo.
Odborové zväzy a študentské organizácie odsúdili nečinnosť vlád Talianska a EÚ v súvislosti s konaním Izraela v Pásme Gazy, kde napriek zhoršujúcej sa humanitárnej situácii a výzvam na ukončenie vojny zintenzívňuje svoje útoky.
„Ak nezablokujeme to, čo Izrael robí, ak nezastavíme obchod, distribúciu zbraní a všetkého ostatného s Izraelom, nikdy nič nedosiahneme,“ povedal predstaviteľ odborového zväzu CUB Walter Montagnoli, ktorý sa pridal k pochodu v Miláne.
Talianska premiérka Meloniová na sociálnej sieti X odsúdila incidenty, ku ktorým došlo počas protestov. „(Toto) Násilie a ničenie nemá nič spoločné so solidaritou a nič nezmení v životoch ľudí v Gaze, ale bude mať konkrétne následky pre talianskych občanov, ktorí nakoniec utrpia a zaplatia za škody spôsobené týmito chuligánmi,“ napísala.
Meloniová je podľa AP blízkym spojencom Izraela v EÚ, avšak počas takmer dva roky trvajúcej vojny v Pásme Gazy zintenzívnila svoju kritiku voči izraelským krokom v palestínskej enkláve. Napriek tomu sa však Taliansko nechystá uznať Palestínsky štát tak, ako to v uplynulých dvoch dňoch urobili Austrália, Británia, Kanada, Francúzsko a Portugalsko.
