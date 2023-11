Propalestínske zhromaždenie zablokovalo dopravu na Manhattanskom moste

New York 27. novembra (TASR) - Dav propalestínskych demonštrantov v nedeľu na takmer štyri hodiny zablokoval z oboch strán Manhattanský most v americkom New Yorku. Uviedla to miestna polícia, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Demonštranti most zablokovali v nedeľu približne o 13.45 h miestneho času (19.45 SEČ) počas jedného z najrušnejších dní na amerických cestách v roku, priblížila polícia.



Na zhromaždení, ktoré zorganizovalo hnutie Židovský hlas za mier, sa zúčastnilo viac 1000 ľudí. Demonštranti sedeli na vozovke pri vstupe na most z Manhattanu a zavesili tam veľký transparent s nápisom "Nechajte Gazu žiť", vyplýva zo záberov zverejnených na sociálnej sieti X.



Most bol pre dopravu znovu otvorený asi o 17.40 h miestneho času, uviedla polícia. Bezprostredne nebolo zrejmé, či policajti pri zhromaždení niekoho zadržali.