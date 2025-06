Propalestínski aktivisti v Británii poškodili dve vojenské lietadlá

Londýn 20. júna (TASR) - Propalestínski aktivisti sa v noci na piatok vlámali na leteckú základňu Brize Norton v strednom Anglicku a poškodili tam dve lietadlá britského Kráľovského letectva (RAF) využívané na doplňovanie paliva a prepravu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Aktivisti zo skupiny Palestine Action vtrhli na základňu Brize Norton v anglickom grófstve Oxfordshire a do turbín lietadla Voyager dali červenú farbu. Lietadlo následne ešte poškodili páčidlami. Na sociálnej sieti X zverejnili z incidentu aj video.



„Napriek tomu, že Británia verejne odsúdila izraelskú vládu, naďalej posiela vojenský náklad, lieta so špionážnymi lietadlami nad Gazou a dopĺňa palivo do americko-izraelských stíhačiek,“ napísala skupina vo vyhlásení. Skupina tvrdí, že na dráhu leteckej základne taktiež nastriekala farbu a nechala tam palestínsku vlajku.



„Británia je nielen komplicom, ale aj aktívnym účastníkom genocídy v Gaze a vojnových zločinov na celom Blízkom východe,“ uviedla skupina Palestine Action. Britský premiér Keir Starmer na sociálnej sieti X nazval protestnú akciu „vandalizmom“ a „hanbou“.



Prípadom sa zaoberá ministerstvo obrany a polícia. „Je našou povinnosťou podporovať tých, ktorí nás bránia,“ uviedol rezort obrany. Starmerov hovorca zasa oznámil, že vláda preskúma úroveň zabezpečenia vo všetkých britských armádnych objektoch.



Palestine Action patrí medzi skupiny, ktoré od začiatku konfliktu v Gaze pravidelne protestne útočia na zbrojárske firmy a iné spoločnosti v Británii podľa nich napojené na Izrael.