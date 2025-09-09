< sekcia Zahraničie
Propalestínski demonštranti sa zišli pred veľtrhom zbraní v Londýne
Autor TASR
Londýn 9. septembra (TASR) - Stovky propalestínskych demonštrantov sa v utorok zhromaždili pred dejiskom zbrojárskeho veľtrhu DSEI v Londýne. Ten sa pre napätie medzi Britániou a Izraelom v súvislosti s vojnou v Pásme Gazy koná bez prítomnosti predstaviteľov izraelskej vlády. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Približne 300 protestujúcich mávalo palestínskymi vlajkami a držalo transparenty s nápismi ako: „Británia: Zastav zbrojenie Izraela. Zastav genocídu v Gaze“.
Britská vláda vylúčila izraelských predstaviteľov z tohto štvordňového podujatia, ale zúčastniť sa na ňom má izraelský producent vojenskej techniky Elbit. Expozície majú aj štátne spoločnosti Israel Aerospace Industries a Rafael Advanced Defense Systems, vďaka čomu sa Izrael stane piatou najväčšou národnou delegáciou na veľtrhu vo výstavnom centre Excel London.
Britské ministerstvo obrany koncom augusta oznámilo, že na veľtrh nepozvali žiadnu izraelskú vládnu delegáciu, pričom sa rezort odvolal na izraelské „rozhodnutie eskalovať vojenskú operáciu v Gaze“.
Izrael označil vylúčenie svojich predstaviteľov z DSEI za diskrimináciu. Napriek tomu má však v utorok do Británie pricestovať na trojdňovú oficiálnu návštevu izraelský prezident Jicchak Herzog.
Na podujatí v Londýne sa očakáva rekordný počet vystavovateľov a návštevníkov, keďže globálne konflikty vrátane vojny medzi Ruskom a Ukrajinou prinútili európske a ďalšie vlády zvýšiť výdavky na obranu, konštatuje AFP.
Podobný krok v júni urobili aj organizátori leteckého veľtrhu v Paríži, ktorí tam izraelským spoločnostiam zakázali vystaviť útočné zbraňové systémy.
Británia plánuje v septembri na Valnom zhromaždení OSN uznať Palestínsky štát. V máji pozastavila rokovania o obchodnej dohode s Izraelom pre vojnu v Pásme Gazy, ako aj niektoré exportné licencie na zbrane používané v palestínskej enkláve, avšak niektoré súčiastky vyrobené vo Veľkej Británii, napríklad komponenty pre izraelské stíhačky F-35, sa naďalej vyvážajú.
