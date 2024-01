Propalestínski demonštranti zablokovali prístup na letisko v New Yorku

New York 2. januára (TASR) - Propalestínski demonštranti sa v pondelok už druhýkrát za týždeň zhromaždili na newyorskom letisku Johna F. Kennedyho (JFK) a obmedzili prístup na jeden z jeho terminálov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Prístavný úrad New Yorku a New Jersey uviedol, že demonštranti zablokovali prístup na terminál 4 na letisku JFK v newyorskej štvrti Queens pre cestujúcich, zamestnancov a ďalších ľudí, ktorí mali podľa úradov oprávnený dôvod zdržiavať sa tam.



Na internete sa objavili videá zachytávajúce kolóny pomaly idúcich áut s palestínskymi vlajkami a transparentmi ako "Zastavte genocídu". Polícia uviedla, že tieto autá sa neskôr pohli k letisku LaGuardia v tej istej štvrti.



"Prístavný úrad v spolupráci s miestnymi, štátnymi a federálnymi partnermi prijal bezpečnostné opatrenia s cieľom zabezpečiť bezproblémové cestovanie na letisku JFK," uviedol Seth Stein, hovorca tohto úradu, ktorý prevádzkuje letiská v danom regióne.



Protestujúci zároveň obmedzili prístup pre cestujúcich a zamestnancov do vlaku AirTrain, ktorý premáva medzi jednotlivými terminálmi letiska.



Po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael 7. októbra sa konalo po celých Spojených štátoch niekoľko protestov na podporu Palestínčanov aj Izraela.



V stredu propalestínski demonštranti zablokovali približne na 20 minút dopravu na rýchlostnej ceste vedúcej k letisku JFK. V ten istý deň zablokovali ďalší protestujúci hlavnú dopravnú tepnu vedúcu na medzinárodné letisko v Los Angeles v štáte Kalifornia.