Propalestínski demonštranti zvandalizovali domy v New Yorku

New York 13. júna (TASR) - Propalestínski demonštranti postriekali červenou farbou domy predstaviteľov Brooklynského múzea a Organizácie spojených národov v New Yorku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Primátor mesta Eric Adams na sociálnych sieťach informoval, že polícia vyšetruje vandalov, ktorí poškodili dom riaditeľky Brooklynského múzea Anne Pasternakovej a členov jeho správnej rady. Zároveň v príspevku zdieľal zábery postriekanej tehlovej budovy a urážlivého transparentu zaveseného na dverách domu riaditeľky. "Toto nie je pokojný protest alebo sloboda prejavu. Toto je zločin a otvorený prejav antisemitizmu," napísal primátor.



Vandali červenou farbou postriekali aj priečelie budov spájaných s nemeckým konzulátom, ako aj so stálou misiou Palestíny pri OSN. Pred budovami tiež rozhádzali letáky kritizujúce palestínske úrady a prezidenta.



Hovorca policajného zboru mesta New York sa k udalostiam vyjadrí po uzavretí vyšetrovania.



Agentúra AP pripomína, že počas minulého mesiaca vyšli do ulíc stovky protestujúcich, ktorí si vo vestibule Brooklynského múzea rozložili stany a zo strechy budovy vyvesili transparent so slovami "Slobodu pre Palestínu". Polícia vtedy zadržala desiatky osôb.



Organizátori demonštrácie povedali, že múzeum je "plne zapojené do vojny" prostredníctvom svojho vedenia, správcov, sponzorov, no aj darcov.



Bývalý newyorský politik Brad Lander na sociálnej sieti X na obranu Brooklynského múzea uviedol, že v otázke "moci, kolonializmu, či rasizmu" urobilo podľa jeho slov "oveľa viac než mnohé iné inštitúcie".