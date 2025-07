Propalestínsky aktivista Chálil žaluje Trumpovu vládu

New York 11. júla (TASR) - Propalestínsky aktivista Mahmúd Chálil vo štvrtok podal žalobu na administratívu amerického prezidenta Donalda Trumpa za jeho zadržanie a väznenie federálnymi imigračnými agentmi. Chálil žiada odškodné 20 miliónov dolárov, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Chálila, ktorý má v USA trvalý pobyt na základe tzv. zelenej karty, zadržali v marci federálni imigrační agenti. Jeho právnik informoval, že jeho mandantovi úrady oznámili, že jeho študentské vízum je zrušené.



Tridsaťročného aktivistu v júni prepustili z imigračného detenčného centra v Louisiane, a to len niekoľko hodín po tom, ako sudca nariadil prepustenie Chálila na kauciu.



„Administratíva uskutočnila svoj nelegálny plán na zadržanie, väznenie a deportovanie pána Chálila spôsobom, ktorý mal za cieľ zastrašiť jeho a jeho rodinu,“ uvádza sa v žalobe. Informovalo o tom Centrum pre ústavné práva, ktoré podporuje propalestínskeho aktivistu.



Chálil podľa žaloby utrpel vážne emocionálne ťažkosti, ekonomické ťažkosti a poškodenie svojej povesti.



Tento absolvent Kolumbijskej univerzity bol hlavnou postavou študentských protestov proti vojne Izraela - spojenca USA - v Pásme Gazy a Trumpova administratíva ho označila za hrozbu pre národnú bezpečnosť.



Podľa Chálila je spomínaná žaloba prvým krokom k zodpovednosti. „Nič mi nevráti 104 ukradnutých dní. Trauma, odlúčenie od mojej manželky, narodenia môjho prvého dieťaťa, ktoré som bol nútený zmeškať,“ uviedol vo vyhlásení. Konštatoval, že musí byť vyvodená zodpovednosť „za politickú odplatu a zneužitie moci“.



Hovorkyňa amerického ministerstva pre vnútornú bezpečnosť Tricia McLaughlinová uviedla, že „Trumpova administratíva konala v rámci svojich zákonných a ústavných právomocí, keď zadržala Chálila, rovnako ako to robí s každým cudzincom, ktorý vyzýva na násilie, oslavuje a podporuje teroristov, obťažuje Židov a ničí majetok“.



Trumpova vláda obhajovala snahu deportovať Chálila a tvrdila, že jeho prítomnosť v USA by mohla mať „potenciálne vážne nepriaznivé dôsledky pre zahraničnú politiku“.