Propalestínsky pochod vyzýva na zastavenie izraelského bombardovania

Washington 5. novembra (TASR) - Desaťtisíce propalestínskych demonštrantov, ktorí vyzývali na zastavenie izraelského bombardovania Gazy, pochodovali v sobotu ulicami Washingtonu a mnohých európskych metropol. TASR informuje podľa správy agentúry AP.



Pochody odzrkadľovali stúpajúce znepokojenie nad narastajúcim počtom civilných obetí a utrpením, ktoré priniesla vojna medzi Izraelom a radikálnym palestínskym hnutím Hamas. Demonštranti, najmä v krajinách s veľkou moslimskou populáciou, vrátane USA, Spojeného kráľovstva či Francúzska, vyjadrovali sklamanie z toho, že ich vlády podporujú Izrael, ktorý bombarduje nemocnice a obytné oblasti v pásme Gazy.



Palestínske ministerstvo zdravotníctva, kontrolované Hamasom, hovorí o vyše 9000 zabitých pri tamojších bojoch. V Izraeli bolo zabitých viac ako 1400 ľudí, väčšina z nich pri útoku Hamasu zo 7. októbra, ktorý túto vojnu začal.



V USA sa tisíce ľudí zišli do hlavného mesta na protest proti podpore Izraela zo strany administratívy amerického prezidenta Joea Bidena. "Palestína bude slobodná," skandovali demonštranti na Pennsylvania Avenue - ulici, ktorá vedie k Bielemu domu.



Niekoľko tisíc ľudí sa v sobotu zhromaždilo v Paríži na propalestínskej demonštrácii a žiadali okamžité prímerie v pásme Gazy. Účastníci zhromaždenia v Paríži niesli transparenty s nápisom "okamžité prímerie" či "zastavte masaker v Gaze". Časť protestujúcich skandovala: "Izrael, vrah". Ďalší pokrikmi označili francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona za spolupáchateľa.



Na propalestínskej demonštrácii na berlínskom námestí Alexanderplatz sa podľa polície do 15.00 h zhromaždilo asi 6000 ľudí, ktorí žiadali "zastavenie genocídy v Gaze".



Metropolitná polícia na zhromaždení v Londýne uviedla, že jej príslušníci zadržali 11 ľudí. Jedna osoba bola obvinená z terorizmu za vystavenie transparentu, ktorý by mohol podnecovať k nenávisti. Polícia vopred varovala, že bude tiež monitorovať sociálne médiá.



Stovky ľudí sa zhromaždili v centre rumunskej Bukurešti. Mnohí mávali palestínskymi vlajkami a skandovali "Zachráňte deti z Gazy".



Na zhromaždení niekoľkých tisícok ľudí v talianskom Miláne sa podpredseda vlády Matteo Salvini vyslovil proti antisemitizmu a nazval ho "rakovinou a jedovatým morom".



V inej časti Milána sa na propalestínskom zhromaždení zišlo asi 4000 ľudí a niekoľkotisícový pochod sa konal aj v Ríme.