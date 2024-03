Propalestínsky protest v Toronte zrušil recepciu na počesť Meloniovej

Montreal 3. marca (TASR) - Slávnostná recepcia na počesť talianskej premiérky Giorgie Meloniovej, ktorá sa mala konať v sobotu večer v Toronte, bola z bezpečnostných dôvodov zrušená. Pred budovou Art Gallery of Ontario, kde mal premiér Justin Trudeau prijať svoju hostku, sa totiž zišli desiatky propalestínskych demonštrantov, uviedla v nedeľu agentúra AFP.



Podľa kanadskej verejnoprávnej televízie CBC demonštranti, ktorí kritizujú reakciu kanadskej vlády na vojnu medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas, v sobotu večer (miestneho času) zablokovali prístup k dejisku recepcie i vchody do galérie. Podľa polície šlo o 200 až 300 ľudí.



Meloniová, ktorej krajina tento polrok predsedá skupine siedmich priemyselne najvyspelejších krajín (G7), je na návšteve Kanady pred júnovým summitom lídrov G7 v Taliansku.



Obaja premiéri v sobotu absolvovali rokovania, na ktorých diskutovali aj o "veľmi zložitej kríze na Blízkom východe" - ako ju charakterizovala Meloniová.



Okrem toho sa Trudeau a Meloniová dohodli na vytvorení plánu na zlepšenie spolupráce medzi Kanadou a Talianskom. V spoločnom vyhlásení uviedli, že dohoda o spolupráci prehĺbi politické, ekonomické a strategické väzby oboch krajín, a to stanovením plánov spolupráce na prioritných záležitostiach na tri až päť rokov.



Patrí medzi ne energetická bezpečnosť a prechod na udržateľnú energiu, zmena klímy a biodiverzita, migrácia, udržateľný hospodársky rast, ako aj výskum a inovácie, najmä v oblasti umelej inteligencie.



Bezprecedentný útok Hamasu na južný Izrael zo 7. októbra 2023 si podľa údajov agentúry AFP vyžiadal smrť približne 1160 ľudí. Izrael odpovedal útokom na Hamasom ovládané Pásmo Gazy, ktorý si podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva vyžiadal životy viac ako 30.400 ľudí.