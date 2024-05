Propalestínsky symbol na ruke speváka poznačil semifinále Eurovízie

Malmö 8. mája (TASR) - Organizátori piesňovej súťaže Eurovízie sa ospravedlnili za porušenie zákazu používať politické symboly. Švédsky spevák Eric Saade mal v utorok v prvom semifinálovom kole súťaže okolo ruky obtočenú čiernobielu palestínsku šatku - kúfiju. Bol to najkontroverznejší čin večera, z ktorého do sobotňajšieho finále po hlasovaní postúpili Ukrajina a Chorvátsko. TASR informuje podľa agentúry AFP a Európskej vysielacej únie (EBU).



Postupujúcimi sú Alyona Alyona a Jerry Heil z Ukrajiny s rapovou skladbou "Teresa a Maria" a Baby Lasagna z Chorvátska s piesňou "Rim Tim Tagi Dim". Švédsko ako úradujúci víťaz a "veľká päťka" ako hlavní prispievatelia do EBU ( Británia, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Španielsko) majú automatický postup do sobotňajšieho finále.



Eric Saade reprezentuje Švédsko, ale po otcovi má palestínsky pôvod. Symbolicky si preto obtočil kúfiju okolo ľavého zápästia. Šatka je známa aj ako "arafatka" podľa niekdajšieho palestínskeho vodcu Jásira Arafata. Švédska televízia SVT a EBU gesto speváka odsúdili.



"Je poľutovaniahodné, že svoju účasť využil týmto spôsobom," povedala agentúre AFP výkonná producentka súťaže SVT Ebba Adielssonová.



Očakáva sa, že počas druhého semifinále vo štvrtok sa v Malmö budú konať protiizraelské demonštrácie. Celá súťaž je poznamenaná vojnou v palestínskom Pásme Gazy a súvisiacimi výzvami na neúčasť a bojkot Izraela.



Kvôli obavám o bezpečnosť bola izraelskej súťažiacej Eden Golanovej odporúčané, aby sa zdržiavala vo svojej hotelovej izbe v Malmö. Súťažiť bude v druhom semifinále vo štvrtok.



Saade minulý týždeň kritizoval organizátorov za zákaz vlajok a symbolov, ktoré reprezentujú ktorýkoľvek národ, ktorý sa nezúčastňuje na súťaži, vrátane Palestínčanov. Takáto zásada v súťaži platí už roky. Na sociálnych sieťach napísal, že Európska vysielacia únia je "hanebná" a obvinil ju zo šírenia "izraelskej propagandy".