Propalestíska flotila je odhodlaná pokračovať v plavbe
Tunis 9. septembra (TASR) - Propalestínski aktivisti v rámci flotily s humanitárnou pomocou pre Pásmo Gazy v utorok vyhlásili, že sú naďalej „odhodlaní“ dosiahnuť palestínsku enklávu. Vyhlásenie prišlo po údajných nočných dronových útokoch na jedno z plavidiel pri Tunisku, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Flotila v utorok oznámila, že jednu z jej hlavných lodí zasiahol dron. Stalo sa to údajne v tuniských vodách, no tamojšie úrady tvrdia, že nezaznamenali prítomnosť „žiadnych bezpilotných lietadiel“ a správy o útoku označili za „nepodložené“.
Niektorí členovia flotily uviedli, že videli dron a krátko nato začala horieť predná časť lode. Bezpečnostné zábery, ktoré zverejnili organizátori, ukázali dopad horiaceho objektu na loď, upresnila AFP. Na lodi vznikol požiar, no nikto neutrpel zranenia. Flotila odsúdila incident ako „agresívny čin s cieľom prekaziť misiu“.
„Naša vôľa je silnejšia a sme odhodlanejší (než kedykoľvek predtým) prelomiť blokádu Gazy,“ povedal jeden z organizátorov plavby. Flotila by mala vyplávať z tuniského hlavného mesta v stredu podľa pôvodného plánu, píše AFP.
Ide o medzinárodnú iniciatívu, ktorá sa pokúša dopraviť humanitárnu pomoc do vojnou zničeného Pásma Gazy civilnými plavidlami za podpory delegácií zo 44 krajín. Medzi jej členmi sú švédska aktivistka Greta Thunbergová či portugalská ľavicová politička Mariana Mortáguová.
Izrael uvalil na Pásmo Gazy námornú blokádu po tom, čo sa tam v roku 2007 vlády ujalo militantné hnutie Hamas. Podľa Tel Avivu je blokáda nevyhnutná, aby sa zabránilo dodávkam zbraní pre militantov.
Blokádu sa pokúsilo prelomiť už niekoľko skupín aktivistov vrátane Thunbergovej, ktorú tento rok spoločne s posádkou lode Madleen zadržala izraelská armáda a následne ich deportovali.
