Proruská samospráva tvrdí, že pri útoku v Chersone zahynuli 2 ľudia

Moskva 25. septembra (TASR) - Proruské úrady v okupovanom juhoukrajinskom meste Cherson obvinili ukrajinské jednotky z raketového útoku na miestny hotel a zo zabitia dvoch ľudí vrátane bývalého poslanca. Kyjev sa k tomu bezprostredne nevyjadril. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Dnes okolo 05.30 h miestneho času ukrajinské ozbrojené sily odpálili raketu na hotel Play by Ribas" v Chersone, uviedla vo vyhlásení Ruskom dosadená samospráva s tým, že podľa predbežných údajov prišli o život dvaja ľudia.



Námestník šéfa proruskej okupačnej správy v Chersonskej oblasti Kirill Stremousov uviedol, že medzi mŕtvymi je aj proruský bývalý ukrajinský poslanec Oleksij Žuravko. Podľa miestnych úradov sa v hoteli v čase útoku nachádzali novinári z ruských médií.



AFP pripomenula, že tieto tvrdenia nebolo možné nezávisle overiť.



V štyroch regiónoch na východe Ukrajiny, ktoré okupujú ruské sily, sa v piatok začali referendá o pripojení k Rusku. Hlasovanie bude prebiehať až do utorka 27. septembra. Ukrajina, západní lídri a Organizácia Spojených národov odsúdili prebiehajúce referendá a označili ich za nelegitímnu predzvesť nelegálnej anexie.



Cherson padol do rúk ruských jednotiek počas prvých týždňov vojny. Mesto sa nachádza v oblasti, kde ukrajinské sily spustili rozsiahlu protiofenzívu.