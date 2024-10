Proruské sily podplácajú voličov v snahe ovplyvniť smerovanie k EÚ

Kišiňov 3. októbra (TASR) - Proruské sily podľa moldavskej polície podplácajú voličov, aby hlasovali v blížiacom sa referende proti zmene ústavy umožňujúcej krajine vstúpiť do Európskej únie a v prezidentských voľbách v prospech Rusku priateľských kandidátov. TASR sa odvoláva na agentúru Reuters.



Šéf národnej polície uviedol, že viac ako 130.000 Moldavcov už bolo podplatených sieťou riadenou Ruskom, čo označil za bezprecedentný priamy útok.



Súčasná prezidentka Maia Sanduová označila voľby o hlavu štátu a spomínané referendum 20. októbra za test svojej proeurópskej politiky. Moldavsko je pritom kandidátskou krajinou na vstup do Únie od júna 2022. Súčasná vláda v Kišiňove dúfa, že sa do bloku pripojí do roku 2030. Mnohí však považujú tento časový plán za veľmi ambiciózny.



Sanduová, ktorá sa v boji s ďalšími desiatimi kandidátmi uchádza o druhé funkčné obdobie, dlhodobo viní Rusko z pokusu zvrhnúť jej vládu rôznymi prostriedkami. To Moskva odmieta.



Moldavsko má početnú rusky hovoriacu menšinu a od rozpadu Sovietskeho zväzu v roku 1991 sa tu striedali proruské a prozápadné vlády.