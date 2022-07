Proruské sily tvrdia, že obkľúčili Lysyčansk, Ukrajina to popiera

Kyjev 2. júla (TASR) - Proruskí separatisti v sobotu oznámili, že "kompletne" obkľúčili mesto Lysyčansk v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny. Ukrajinská strana vzápätí tieto tvrdenia poprela. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP.



"Dnes sa spoločným úsilím podarilo Národnej milícii Luhanskej ľudovej republiky a ozbrojeným silám Ruskej federácie obsadiť posledné strategicky dôležité vyvýšeniny. To nám umožňuje povedať, že mesto Lysyčansk je kompletne obkľúčené," uviedol hovorca separatistických síl podporovaných Ruskom Andrej Maročko.



"Boje v okolí Lysyčansku pokračujú. Našťastie však mesto nebolo obkľúčené a je pod kontrolou ukrajinskej armády," uviedol hovorca ukrajinskej národnej gardy Ruslan Muzyčuk pre ukrajinskú televíziu.



Lysyčansk je posledným mestom v Luhanskej oblasti, ktorý ešte bránia ukrajinské jednotky. Jeho dobytie by umožnilo ruským silám dostať sa hlbšie do regiónu Donbas. Toto územie sa stalo hlavným cieľom ruských síl po tom, ako sa im na začiatku invázie nepodarilo dobyť hlavné mesto Kyjev, píše AFP.



Ruské sily minulý týždeň obsadili susedný Severodoneck, ktorý od Lysyčanska oddeľuje iba rieka Severný Donec. Zámerom Ruska je obsadiť celý Donbas, ktorý tvorí Luhanská a Donecká oblasť. Na časti ich území boli v roku 2014 vyhlásené samozvané proruské separatistické republiky.