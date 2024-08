Proruské televízie odvysielali zadržania Gershkovicha a Whelana

Moskva 5. augusta (TASR) - Ruské propagandistické televízne kanály REN TV a RT zverejnili v pondelok videozáznamy zo zadržania spravodajcu amerického denníka The Wall Street Journal (WSJ) Evana Gershkovicha a bývalého príslušníka americkej námornej pechoty Paula Whelana. Obaja boli zaradení do výmeny väzňov, ktorá sa uskutočnila minulý týždeň medzi Ruskom a viacerými západnými štátmi.



Nahrávky sú kompiláciou niekoľkých videí a v prípade Gershkovicha aj jednej zvukovej nahrávky.



Agentúre AFP sa nepodarilo overiť pravosť záberov. RT v statuse na platforme Telegram napísala, že videozábery sú určené špeciálne pre "západných skeptikov", ktoré neveria obvineniam, že obaja muži boli zapletení do špionáže.



Niektoré z videí sú klipmi, ktoré údajne urobili príslušníci ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) počas Gershkovichovho zatýkania a prehliadky.



Na základe videí možno predpokladať, že 32-ročný Gershkovich bol zadržaný v reštaurácii alebo v bare v uralskom meste Jekaterinburg.



Podľa RT sa "operácia" uskutočnila počas stretnutia s "anonymným kontaktom", na ktorom sa "diskutovalo o odovzdaní tajných informácií o ruskom vojensko-priemyselnom komplexe".



Z audionahrávky vyplýva, že muž s hlasom pripisovaným Gershkovichovi rátal s tým, že so svojím "zdrojom" urobí len rozhovor, a že ho žiadal, aby na stretnutie nenosil žiadne dokumenty.



Autori videozáznamu však osobitne zdôrazňujú, že novinár sa v momente, keď sa v bare/reštaurácii objavia príslušníci FSB, údajne snaží skryť list papiera - o aký papier ide, nie je zo záznamu jasné.



Gershkovich bol neskôr súdom v Rusku odsúdený na 16 rokov väzenia za špionáž. Samotný novinár pripisovanú vinu odmietal. Ako vykonštruovaný jeho prípad odsúdil Biely dom aj jeho zamestnávateľ - denník WSJ.



Jedno z videí s Whelanom bolo zrejme natočené skrytou kamerou a Whelana zachytáva, ako si umýva ruky na toalete - zrejme v moskovskom hoteli Metropol. Na zábere je aj muž, ktorý k Whelanovi podíde a podá mu čosi malé, čo si Whelan strčí do vrecka. Televízia REN tvrdí, že išlo údajne o pamäťovú kartu s "tajnými informáciami o personálnom zložení FSB".



Ďalšie video s Whelanom bolo nahrané v nejakej kancelárii - pravdepodobne po zatknutí.



Whelan, ktorý má občianstvo USA, Spojeného kráľovstva, Kanady a Írska, bol zadržaný v roku 2018 a v roku 2020 ruským súdom odsúdený na 16 rokov odňatia slobody za špionáž.