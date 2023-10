Proruské úrady na Kryme vydražili byt manželky ukrajinského prezidenta

Moskva/Kyjev 30. októbra (TASR) - Proruské úrady na Krymskom polostrove vydražili byt, ktorý pred zoštátnením vlastnila manželka ukrajinského prezidenta Olena Zelenská. TASR správu prevzala od agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na pondelkovú správu ruskej agentúry TASS.



Byt má rozlohu 120 metrov štvorcových a nachádza sa v prímorskom meste Jalta na juhu Krymu. Vydražený bol za 44,3 milióna rubľov (takmer 451.000 eur), teda za takmer dvojnásobok vyvolávacej ceny. Do dražby sa pritom zapojili len dvaja záujemcovia.



Zelenská kúpila byt v roku 2013, teda rok predtým, ako Krym anektovalo Rusko. V tom čase bol jej manžel, súčasný ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, stále hercom.



Byt má tri spálne s výhľadom na Čierne more a Livadijský palác, letné sídlo posledného ruského cára Mikuláša II. Proruské úrady byt vyvlastnili začiatkom tohto roka po zmene zákona, ktorý prešiel v krymskom parlamente jednohlasne. Časť výťažku by sa pritom podľa niektorých správ mohla použiť na podporu vojny Ruska na Ukrajine.



Nehnuteľnosť v dražbe kúpila podnikateľka Oľga Lipovecká, ktorá pre portál mash.ru uviedla, že byt ju zaujal pre jeho polohu a podnebie na Kryme - nie pre jeho históriu.