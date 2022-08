Proruské úrady v Záporožskej oblasti pokračujú v príprave referenda

Moskva 8. augusta (TASR) - Šéf Moskvou dosadenej dočasnej správy okupovanej časti juhoukrajinskej Záporožskej oblasti Jevhen Balyckyj podpísal výnos o uskutočnení referenda o pripojení tohto regiónu k Rusku. Podľa agentúry AFP o tom v pondelok informoval na sociálnych sieťach.



Balyckyj ešte v júli uviedol, že referendum by sa mohlo uskutočniť na jeseň. Presný termín neuviedol.



Viaceré ukrajinské médiá súčasne citovali vyjadrenie ukrajinského centra národného odporu, podľa ktorého chcú "ruskí okupanti" načasovať hlasovanie v takzvanom referende tak, aby sa konalo 11. septembra. V tento deň sa v Rusku uskutočnia voľby do viacerých typov zastupiteľských orgánov.



Tlačový tajomník ruského prezidenta Dmitrij Peskov v reakcii na plebiscity pripravované na Ukrajine zdôraznil, že "referendá“ na okupovaných územiach Záporožskej a Chersonskej oblasti nebude organizovať Rusko, ale miestni obyvatelia.



Stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) pred časom informovala, že predstavitelia vojensko-civilných správ Chersonskej a Záporožskej oblasti, vytvorených po obsadení časti týchto oblastí ruskými jednotkami, podpísali výnosy o zriadení volebných komisií.



Zloženie týchto komisii ešte nebolo určené, no proruské úrady regiónov tvrdia, že pôjde o "najaktívnejších obyvateľov, ktorí nie sú ľahostajní". Volebné komisie poslúžia aj v čase referend o pripojení týchto regiónov k Rusku, dodali proruské úrady.



Veľké časti územia týchto dvoch oblastí na juhu Ukrajiny sú od prvých týždňov tzv. špeciálnej vojenskej operácie ruskej armády na území Ukrajiny pod kontrolou Ruska: ruské jednotky ovládajú takmer celé územie Chersonskej oblasti vrátane Chersonu a asi 60 percent územia Záporožskej oblasti, pričom samotné oblastné centrum - mesto Záporožie (Zaporižžia) - zostáva pod kontrolou Ukrajiny. Ukrajinské vedenie tvrdí, že všetky okupované územia budú napokon oslobodené.



Moskva sa nateraz obe tieto oblasti snaží začleniť do systému ruského hospodárstva.



V roku 2014 Rusko anektovalo čiernomorský polostrov Krym, kde predtým tiež usporiadalo referendum o jeho pričlenení k ostatným subjektom Ruskej federácie. Prevažná väčšina medzinárodného spoločenstva výsledky tohto sporného hlasovania neuznala.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu upozornil, že ak sa na okupovaných územiach južnej Ukrajiny budú konať avizované pseudoreferendá, Rusko si uzavrie akúkoľvek cestu k rokovaniam s Ukrajinou.



Podľa výsledkov prieskumov, ktoré proruské úrady v júli uskutočnili na okupovaných územiach Chersonskej a Záporožskej oblasti, pripojenie týchto regiónov k Rusku a táto myšlienka vo všeobecnosti majú podporu len 30 percent obyvateľstva, informovalo RFE/RL.