Proruské úrady:Útok na ruskú flotilu na Kryme si vyžiadal päť ranených

Sevastopoľ 31. júla (TASR) - Päť ľudí utrpelo zranenia v nedeľu pri útoku bezpilotným lietadlom na ruskú flotilu v prístavnom meste Sevastopoľ na polostrove Krym. Oznámil to gubernátor tohto Ruskom anektovaného mesta Michail Razvožajev. TARS o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



K útoku prišlo v deň, keď si Rusko pripomína Deň námorníctva - štátny sviatok, ktorý sa každoročne oslavuje poslednú júlovú nedeľu.



"Dnes ráno sa ukrajinskí nacionalisti rozhodli pokaziť Deň námorníctva," uviedol Razvožajev na sociálnej sieti Telegram. Zároveň dodal, že pri útoku utrpelo zranenia päť ľudí vrátane zamestnancov armády.



Sevastopoľský gubernátor tiež oznámil, že z bezpečnostných dôvodov boli zrušené všetky podujatia, ktoré sa mali konať pri príležitosti nedeľňajšieho sviatku, pričom vyzval obyvateľov mesta, aby nevychádzali z domov, ak je to možné.



Pri príležitosti Dňa námorníctva sa v Rusku v nedeľu koná množstvo podujatí vrátane námornej prehliadky v Petrohrade, na ktorej sa zúčastní aj ruský prezident Vladimir Putin.



Rusko anektovalo polostrov Krym v marci v roku 2014. Anektovanie Krymu viedlo k sporu so Západom, ktorý sa ešte viac prehĺbil v súvislosti s úlohou Moskvy pri vzbure proruských separatistov na východe Ukrajiny a neskôr aj ruskou inváziou na Ukrajinu z 24. februára, píše Reuters.