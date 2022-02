Proruské vedenie v Donbase si vyhradzuje právo žiadať o vojenskú pomoc

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Doneck 1. februára (TASR) - Proruské vedenie v Donbase v utorok upozornilo, že ak Západ bude pokračovať v dodávkach zbraní pre ukrajinskú armádu, vyhradzuje "". Podľa agentúry Interfax to vyhlásil predstaviteľ tzv. ľudových milícií samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) Eduard Basurin s tým, že Kyjev".Agentúra Interfax pripomenula, že podľa správ z pondelka na Ukrajinu prileteli minimálne tri ďalšie vojenské dopravné lietadlá NATO. Podľa západných zdrojov ide o britské vojenské dopravné lietadlo Airbus A400M, ktoré vzlietlo z leteckej základne Brize Norton v Anglicku, a poľské CASA C-295M.V Ľvove bolo zasa spozorované kanadské vojenské dopravné lietadlo C-17 Globemaster III.Interfax dodal, že od druhej polovice januára už americké a britské dopravné lietadlá uskutočnili najmenej 15 letov na Ukrajinu s dodávkami zbraní a vojenského vybavenia.Vojenské dopravné lietadlá Britského kráľovského letectva C-17A Globemaster III, ktoré štartujú z leteckej základne Brize Norton, vykonali od 17. januára najmenej deväť letov na Ukrajinu s dodávkami zbrani. Podľa Londýna dopravili do Kyjeva prenosné protitankové riadené strely NLAW.Pokiaľ ide o Spojené štáty, Interfax informoval, že sa uskutočnili dva lety vojenských dopravných lietadiel Air Force C-17A Globemaster III, pričom jedno pristálo v Kyjeve a druhé vo Ľvove.Okrem toho štyri dopravné lietadlá Boeing-747 prenajaté americkou armádou u spoločnosti National Airlines doviezli na Ukrajinu zásielky zbraní, vrátane prenosných protitankových raketových systémov Javelin.Dvadsiateho januára priletelo do Ľvova s nákladom ukrajinské dopravné lietadlo An-124. Štartovalo z mesta Huntsville v štáte Alabama, v ktorého blízkosti sa podľa Interfaxu nachádza Redstone Arsenal - vojenské zariadenie armády Spojených štátov.O deň neskôr dorazil do Kyjeva ukrajinský An-124 vypravený z poľského mesta Rzeszów. A 26. januára bol zaznamenaný let lietadla An-124 z bulharského mesta Burgas na Ukrajinu.Kyjev tento týždeň očakáva prílet ďalších amerických lietadiel s vojensko-technickou pomocou, oznámil predtým ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov.