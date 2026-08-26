< sekcia Zahraničie
Proruskí hackeri sa prihlásili ku kybernetickému útoku v Nórsku
Útoky typu DoS (denial of service) spočívajú v tom, že hackeri zahltia server množstvo falošných požiadaviek, čím ho paralyzujú.
Autor TASR
Oslo 26. augusta (TASR) - Proruská hackerská skupina Server Killers sa v stredu prihlásila k zodpovednosti za kybernetický útok, ktorý v uplynulých troch dňoch zasiahol viacero digitálnych služieb štátnej správy v Nórsku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Hovorca Nórskej agentúry pre digitalizáciu (Digdir) Are Kvistad uviedol, že tento dosiaľ najväčší kyberútok prebieha od pondelka. Digdir je zodpovedná za digitalizáciu verejných služieb v Nórsku a za to, aby boli jednoduchšie a používateľsky prívetivejšie.
Útoky typu DoS (denial of service) spočívajú v tom, že hackeri zahltia server množstvo falošných požiadaviek, čím ho paralyzujú. Agentúre sa však podľa hovorcu podarilo zabezpečiť, že služby sú pre občanov naďalej dostupné.
Proruská hackerská skupiny Server Killers sa v príspevku na platforme Telegram prihlásila k zodpovednosti za tento útok a uviedla, že Nórsku vyhlásila „kybernetickú vojnu“ po tom, čo Oslo v nedeľu 23. augusta obnovilo bezpečnostnú spoluprácu s Ukrajinou.
AP objasňuje, že nórsky premiér Jonas Gahr Störe v nedeľu na návšteve v Kyjeve oznámil, že Nórsko plánuje vyčleniť pre Ukrajinu vo fiškálnom roku 2027 ďalších 85 miliárd nórskych korún (približne 7,8 miliardy eur), teda rovnako ako v tomto roku.
Okrem toho sa Nórsko a Ukrajina zaviazali k ďalšej spolupráci v oblasti technológie dronov a iných foriem moderného boja.
Nórski predstavitelia sa dosiaľ nevyjadrili k skutočnosti, že k tomuto útoku sa prihlásila skupina Server Killers. Podľa nórskych médií je táto skupina priamo alebo nepriamo spájaná s predchádzajúcimi kybernetickými útokmi v Nórsku a ďalších krajinách v Európe.
Európske štáty sú podľa AP v stave najvyššej pohotovosti, keďže Rusko od začiatku invázie na Ukrajine v roku 2022 zintenzívňuje svoje sabotážne a škodlivé aktivity na celom kontinente. Podľa predstaviteľov je cieľom týchto útokov podkopať podporu Ukrajiny, rozširovať strach, vyvolávať rozkol v európskych štátoch a vyčerpávať ich zdroje na vyšetrovanie.
Nórski predstavitelia uviedli, že hackeri napojení na Rusko pravdepodobne stáli za predpokladanou sabotážou na priehrade Bremanger vlani v lete. Hackeri vraj získali prístup k digitálnemu systému, ktorý diaľkovo kontroluje jeden z ventilov priehrady a otvorili ho, aby zvýšili prietok vody.
Hovorca Nórskej agentúry pre digitalizáciu (Digdir) Are Kvistad uviedol, že tento dosiaľ najväčší kyberútok prebieha od pondelka. Digdir je zodpovedná za digitalizáciu verejných služieb v Nórsku a za to, aby boli jednoduchšie a používateľsky prívetivejšie.
Útoky typu DoS (denial of service) spočívajú v tom, že hackeri zahltia server množstvo falošných požiadaviek, čím ho paralyzujú. Agentúre sa však podľa hovorcu podarilo zabezpečiť, že služby sú pre občanov naďalej dostupné.
Proruská hackerská skupiny Server Killers sa v príspevku na platforme Telegram prihlásila k zodpovednosti za tento útok a uviedla, že Nórsku vyhlásila „kybernetickú vojnu“ po tom, čo Oslo v nedeľu 23. augusta obnovilo bezpečnostnú spoluprácu s Ukrajinou.
AP objasňuje, že nórsky premiér Jonas Gahr Störe v nedeľu na návšteve v Kyjeve oznámil, že Nórsko plánuje vyčleniť pre Ukrajinu vo fiškálnom roku 2027 ďalších 85 miliárd nórskych korún (približne 7,8 miliardy eur), teda rovnako ako v tomto roku.
Okrem toho sa Nórsko a Ukrajina zaviazali k ďalšej spolupráci v oblasti technológie dronov a iných foriem moderného boja.
Nórski predstavitelia sa dosiaľ nevyjadrili k skutočnosti, že k tomuto útoku sa prihlásila skupina Server Killers. Podľa nórskych médií je táto skupina priamo alebo nepriamo spájaná s predchádzajúcimi kybernetickými útokmi v Nórsku a ďalších krajinách v Európe.
Európske štáty sú podľa AP v stave najvyššej pohotovosti, keďže Rusko od začiatku invázie na Ukrajine v roku 2022 zintenzívňuje svoje sabotážne a škodlivé aktivity na celom kontinente. Podľa predstaviteľov je cieľom týchto útokov podkopať podporu Ukrajiny, rozširovať strach, vyvolávať rozkol v európskych štátoch a vyčerpávať ich zdroje na vyšetrovanie.
Nórski predstavitelia uviedli, že hackeri napojení na Rusko pravdepodobne stáli za predpokladanou sabotážou na priehrade Bremanger vlani v lete. Hackeri vraj získali prístup k digitálnemu systému, ktorý diaľkovo kontroluje jeden z ventilov priehrady a otvorili ho, aby zvýšili prietok vody.