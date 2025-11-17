< sekcia Zahraničie
Proruskí hekeri sa prihlásili k útokom na weby politických strán
Weby Konzervatívnej ľudovej strany a Jednotnej kandidátky boli v pondelok ráno nakrátko nedostupné, informoval reportér AFP.
Autor TASR
Kodaň 17. novembra (TASR) - K pondelkovým útokom na webové stránky viacerých dánskych politických strán sa prihlásili proruskí hekeri. K ich útokom došlo v predvečer komunálnych a regionálnych volieb, píše TASR podľa agentúry AFP.
Weby Konzervatívnej ľudovej strany a Jednotnej kandidátky boli v pondelok ráno nakrátko nedostupné, informoval reportér AFP. Kybernetický útok zasiahol tiež online denník The Copenhagen Post v angličtine.
„Vážení čitatelia, naša webová stránka je v súčasnosti nedostupná... Dánska obranná spravodajská služba nás informovala, že išlo pravdepodobne o DDoS útok, ktorého cieľom sme boli v dôsledku pozornosti venovanej lokálnym voľbám,“ uviedol The Copenhagen Post na Instagrame.
Pri DDoS útoku páchatelia preťažia webovú stránku, sieť či inú online službu veľkým množstvom požiadaviek a tým ju znefunkčnia.
Proruská heckerská skupina NoName057 na sociálnych sieťach potvrdila, že útočila na weby niekoľkých dánskych politických strán aj verejnoprávneho vysielateľa DR. Ten pre AFP uviedol, že „nezaregistroval žiadne incidenty, ktoré by ovplyvnili schopnosť DR fungovať normálne“.
AFP pripomína, že rovnaká skupina sa minulý týždeň prihlásila ku kybernetickým útokom na dánske štátne webové stránky, spoločnosť z oblasti obranného sektora a na systémy viacerých dánskych obcí.
Dánska spravodajská služba začiatkom novembra varovala, že v súvislosti s komunálnymi voľbami existuje vysoká pravdepodobnosť kybernetických útokov.
