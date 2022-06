Proruskí predstavitelia chcú znárodniť majetok v Záporožskej oblasti

Moskva 3. júna (TASR) - Proruskí predstavitelia v Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny, ktorú čiastočne ovláda Moskva, vydali dekrét o "znárodnení" tamojšieho štátneho majetku. Vo štvrtok o tom informoval člen tamojšej proruskej oblastnej vojensko-civilnej správy Vladimir Rogov, píše agentúra AFP.



"Oslobodená Záporožská oblasť znárodní štátny majetok Ukrajiny," vyhlásil Rogov na sociálnej sieti Telegram. Dodal, že príslušný dekrét podpísal šéf zmienenej vojensko-občianskej správy.



Podľa agentúry AFP by sa znárodnenie mohlo týkať aj Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorú ruské jednotky obsadili v marci. Nachádza sa pri meste Enerhodar, ktoré od oblastnej metropole, mesta Záporožie, delí len rieka Dneper. Samotné mesto Záporožie je stále pod kontrolou Ukrajiny, pripomína AFP.



Ruský prezident Vladimir Putin vyslal 24. februára vojská na Ukrajinu. Moskva však inváziu označuje za "špeciálnu vojenskú operáciu" a odmieta, že by jej zámerom bolo okupovať ukrajinské územie.



Putin však v máji podpísal dekrét, ktorým umožňuje obyvateľom Chersonskej a Záporožskej oblasti získať ruský pas v zjednodušenom procese. Ruskí predstavitelia tvrdia, že oba regióny by sa mohli stať súčasťou Ruskej federácie, pripomína AFP.