Proruskí separatisti údajne vstúpili do Lysyčanska

Moskva 25. júna (TASR) - Ruské jednotky a ich spojenci zo samozvanej Luhanskej ľudovej republiky (LĽR) vstúpili do východoukrajinského mesta Lysyčansk, kde následne vypukli pouličné boje. Podľa agentúry AFP o tom informoval zdroj z radov proruských separatistov na východe Ukrajiny.



Lysyčansk leží neďaleko strategicky dôležitého mesta Severodoneck, ktorý je už niekoľko týždňov terčom útokov ruskej armády.



Velenie ukrajinských ozbrojených síl v piatok vydalo rozkaz, aby sa obrancovia mesta stiahli a presunuli sa na bezpečnejšie pozície.



Predstaviteľ proruských separatistov podplukovník Andrej Maročko v sobotu vo svojom statuse v aplikácii Telegram napísal: "Niektoré podniky v meste (Lysyčansk) už boli obsadené. Teraz tam prebiehajú pouličné boje".



Toto oznámenie, ktoré zatiaľ nebolo nezávisle potvrdené, prichádza v nadväznosti na spomínané stiahnutie ukrajinských jednotiek zo Severodonecka, čím sa ruským jednotkám de facto otvorila cesta do Lysyčanska. Tieto dve mestá sa rozprestierajú v tesnej blízkosti - ležia oproti sebe, na opačných brehoch rieky Severný Donec.



Primátor Severodonecka Olexandr Striuk v sobotu informoval, že z jeho mesta sa stiahli "takmer všetci" ukrajinskí vojaci. Toto jeho vyjadrenie by mohlo naznačovať, že stiahnutie ozbrojených síl ešte nie je ukončené.