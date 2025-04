Proruskú guvernérku Gagauzska poslal súd do domáceho väzenia

Kišiňov 10. apríla (TASR) - Súd v moldavskej metropole Kišiňov poslal guvernérku autonómnej oblasti Gagauzsko Evgheniu Gutulovú z vyšetrovacej väzby na 30 dní do domáceho väzenia. Vo štvrtok o tom informoval spravodajský web Rádia Sloboda (RFE/RL), píše TASR.



Gutulová bola zadržaná 25. marca na letisku v Kišiňove pri pokuse opustiť krajinu; o tri dni neskôr ju súd poslal na 20 dní do vyšetrovacej väzby. Je obvinená z nezákonného financovania svojej predvolebnej kampane pred voľbami gagauzského guvernéra v roku 2023, falšovanie dokumentov, vyhlásení a správ o financovaní kampane.



Všetky tieto obvinenia Gutulová popiera a svoj prípad označuje za politicky motivovaný.



Už predtým sa voči Gutulovej začali konania v dvoch trestných veciach: šlo o nezákonné financovanie politických aktivít prostredníctvom peňazí z Ruska a za účasť na organizovaní protestov v Kišiňove v roku 2022.



Okrem toho súd v Moldavsku začal vlani proti Gutulovej konanie, ktoré sa týka podozrení z presmerovania finančných prostriedkov z Ruska pre proruskú stranu Šor, ktorá bola v Moldavsku medzičasom zakázaná.



Gutulová je prepojená so zakladateľom tejto strany, podnikateľom Ilanom Šorom, ktorý na jej fungovanie údajne dostáva finančnú podporu aj od ruského oligarchu Romana Abramoviča. Tieto financie majú slúžiť na destabilizáciu situácie v Moldavsku.



Koncom marca, keď bola Gutulová zadržaná, zmizli aj iní dvaja proruskí poslanci moldavského parlamentu: Alexandr Nesterovskij je nezvestný odo dňa, keď bol odsúdený na 12 rokov väzenia v korupčnej kauze; zmizla i poslankyňa Irina Lozovanová, ktorá na rozsudok v podobnom prípade ešte len čaká.



Obaja títo poslanci boli spolupracovníkmi Šora, ktorého cieľom je zvíťaziť koncom tohto roka v parlamentných voľbách v Moldavsku. Tamojšie úrady predpokladajú, že Šor do Moldavska - aj vďaka Gutulovej - presúva veľké sumy peňazí s cieľom ovplyvniť hlasovanie.



Gutulovej meno je od roku 2024 na sankčnom zozname Spojených štátov a Európskej únie. Aj USA sa totiž domnievajú, že Gutulová a niekoľko ďalších gagauzských politikov destabilizujú situáciu v Moldavsku.



Gagauzsko, asi 140-tisícový región na juhu Moldavska, ovládajú etnickí Turci, ktorí chcú mať tesné vzťahy s Ruskom a vyznávajú pravoslávne kresťanstvo.



Od roku 1991, keď Moldavsko získalo nezávislosť, sú vzťahy Gagauzska s ústrednou vládou v Kišiňove komplikované. Prezidentka Maia Sanduová neuznala Gutulovú ako zvolenú guvernérku (baškan) gagauzskej autonómnej oblasti. Začiatkom apríla 2024 Sanduová zasa Gutulovú obvinila z podpory vojny rozpútanej Ruskom proti Ukrajine. Toto vyhlásenie nasledovalo po návšteve gagauzskej líderky v Moskve, kde sa stretla s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Moldavsko, ktoré bolo počas uplynulých 150 rokov súčasťou ruského impéria, tzv. veľkého Rumunska a napokon Sovietskeho zväzu, v súčasnosti vedie prezidentka Sanduová, ktorá sa zasadzuje za to, aby Moldavsko do roku 2030 vstúpilo do EÚ. Sanduová súčasne ostro odsudzuje ruskú inváziu na susednú Ukrajinu a obviňuje Kremeľ, že sa ju snaží zosadiť.