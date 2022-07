Proruskú vládu v okupovanom Chersone povedie bývalý príslušník FSB

Kyjev/Moskva 5. júla (TASR) - Sergej Jelisejev, bývalý príslušník ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB), sa ujal vedenia regionálnej vlády v Ruskom okupovanej Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny. Oznámili to v utorok tamojšie proruské orgány, píše agentúra AFP.



Legitímne ukrajinské úrady zatiaľ toto vyhlásenie nekomentovali.



Jelisejev, ktorý doposiaľ pôsobil ako námestník predsedu oblastnej vlády v ruskej pobaltskej exkláve Kaliningrad, "sa postavil na čelo vlády Chersonskej oblasti," uviedol najvyšší predstaviteľ ruskej okupačnej správy Chersonskej oblasti Volodymyr Saľdo.



Novovytvorená oblastná vláda vedená Jelisejevom začne úradovať už v priebehu utorka.



Podľa Saľda pôjde o riadnu, nielen dočasnú administratívu, ktorá bude mať civilný, a nie vojenský charakter. Podľa agentúry AP nie je jasné, či bude po nástupe novej oblastnej vlády zároveň fungovať aj doterajšia vojensko-civilná správa vedená Vladimirom Saľdom.



"Skutočnosť, že súčasťou tejto vlády sú nielen obyvatelia Chersonu, ale aj ruskí predstavitelia, jasne naznačuje, kam sa Chersonská oblasť bude uberať v budúcnosti. Smerom do Ruska," napísal Saľdo na Telegrame.



Jelisejev (51), ktorý vyštudoval Akadémiu FSB, pôsobil ako príslušník tejto ruskej tajnej služby na bližšie nešpecifikovaných pozíciách, uvádza sa podľa AFP na oficiálnej webovej stránke Kaliningradskej oblasti.



Olexij Kovaľov, bývalý poslanec ukrajinského parlamentu, ktorý po začiatku invázie prešiel na ruskú stranu a v júni prežil pokus o atentát, bol vymenovaný za Jelisejevho námestníka.



"Ukrajina je pre Chersonskú oblasť už navždy minulosťou. Rusko tu ostane navždy," uviedla proruská miestna vláda na sociálnej sieti Telegram.



Mesto Cherson, ktoré je centrom rovnomennej oblasti, leží v blízkosti polostrova Krym anektovaného Ruskom v roku 2014. Stalo sa prvým veľkým mestom, ktoré dobyli ruské invázne jednotky po tom, čo 24. februára vpadli na Ukrajinu.



Moskva odvtedy v Chersonskej oblasti spustila rusifikáciu, v rámci ktorej sa snaží zaviesť platenie ruským rubľom, rozdáva tamojším obyvateľom ruské pasy a na konci júna tam otvorila aj prvú pobočku ruskej banky, píše AFP.



Keď ruský prezident Vladimir Putin ohlásil začiatok vojenskej operácie na Ukrajine, tvrdil, že Moskva nemá v úmysle Ukrajinu okupovať. Kremeľ však odvtedy zmenil rétoriku a tvrdí, že obyvatelia Ukrajiny by mali sami rozhodnúť o svojej budúcnosti, čím podľa AFP Kremeľ naznačuje, že môže pristúpiť k zorganizovaniu referend a následnej anexii niektorých oblastí podobne ako v roku 2014 pri anexii Krymu.



Predstavitelia ruských okupačných síl a vlády v Chersonskej oblasti však v posledných týždňoch čelili viacerým útokom, zatiaľ čo sa ukrajinskej armáde posilnenej zbraňami zo Západu podarilo dobyť späť niektoré obce na juhu Ukrajiny, píše AFP.