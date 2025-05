Proruský kandidát prezidentských volieb v Rumunsku uznal svoju porážku

Bukurešť 19. mája (TASR) - Nacionalistický a proruský politik George Simion uznal v noci na pondelok svoju porážku v druhom kole prezidentských volieb v Rumunsku a zablahoželal ich víťazovi, primátorovi hlavného mesta Bukurešť, centristovi Nicušorovi Danovi, informovala agentúra AFP, píše TASR.



„Chcel by som zablahoželať svojmu súperovi Nicušorovi Danovi. Vyhral voľby. Bola to vôľa rumunského ľudu,“ povedal Simion, ktorý sa predtým vyhlásil za víťaza volieb - aj keď už v tom čase prvé predbežné výsledky naznačovali Danovo vedenie.



Agentúra Agerpres v pondelok informovala, že podľa neúplných predbežných výsledkov získal Dan vo voľbách 54 percent hlasov, zatiaľ čo kandidáta Aliancie za jednotu Rumunov (AUR) Simiona podporilo 46 percent voličov.



Zo sčítania necelých 10 percent hlasov odovzdaných Rumunmi v diaspóre získal Dan 73,09 percenta hlasov a Simion 26,91 percenta hlasov.



V druhom kole volieb prišlo voliť viac ako 11,6 milióna Rumunov.



Od nedele večera sa v Bukurešti schádzali Danovi podporovatelia, ktorí skandovali: „Rusko, nezabudni, Rumunsko nie je tvoje,“ napísala agentúra Reuters.



„Tieto voľby sú skutočne dôležité pre európsku budúcnosť,“ povedala 19-ročná Ilinca Sipoteanuová. „Je to veľmi dobré pre demokraciu a pre mladšie generácie... a tiež pre našich rodičov a starých rodičov, ktorí v roku 1989 bojovali proti systému,“ doplnila.



Po zverejnení neoficiálnych výsledkov volieb sa Dan poďakoval voličom za dôveru. Uviedol, že ho okrem iného čaká náročná výzva nájsť premiéra, ktorý by mal v parlamente väčšinu, presadil v parlamente zníženie rozpočtového deficitu Rumunska – najväčšieho v EÚ –, upokojil investorov a pokúsil sa vyhnúť zníženiu úverového ratingu. Avizoval, že tieto rokovania by mohli trvať niekoľko týždňov.



„Čaká nás ťažké obdobie, potrebné na opätovné vyváženie ekonomiky a položenie základov zdravej spoločnosti. Prosím, majte nádej a trpezlivosť,“ vyzval Dan svojich priaznivcov po zverejnení prvých predbežných výsledkov, ktoré ukazovali jeho náskok pred Simionom.



Dan, ktorý je zástancom EÚ a NATO, pred prezidentskými voľbami vyhlásil, že podpora Rumunska pre Ukrajinu je kľúčová aj pre vlastnú bezpečnosť Rumunska pred rastúcou hrozbou Ruska.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj medzičasom zablahoželal Danovi k jeho „historickému víťazstvu“ a na sociálnych sieťach napísal: „Pre Ukrajinu – ako suseda a priateľa – je dôležité mať Rumunsko ako spoľahlivého partnera.“



Televízia Sky News pripomenula, že Rumunsko má za sebou turbulentných šesť mesiacov - počnúc rozhodnutím súdu zrušiť posledné prezidentské voľby z dôvodu podozrenia z ruského zasahovania a následne aj zbaviť ich víťaza, krajne pravicového politika Calina Georgesca, možnosti opätovne kandidovať. Aj niektorí z najzarytejších odporcov Georgesca boli nespokojní s tým, že prezidentské voľby boli „zrušené“ týmto spôsobom.