Proruský Pušilin zaviedol v Doneckej oblasti zákaz vychádzania

Kyjev/Doneck 24. septembra (TASR) - Moskvou dosadený gubernátor Doneckej oblasti Denis Pušilin zaviedol päťhodinový nočný zákaz výchádzania. Bude platiť od pondelka do piatka od 23.00 h do 04.00 h. Vyplýva to z vyhlášky zverejnenej v nedeľu, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Vyhláška zakazuje civilistom zhromaždovať sa na verejných miestach v Ruskom kontrolovaných častiach Doneckej oblasti, ak ich vopred nepovolí tamojšie operačné veliteľstvo.



Pušilin 18. septembra podpísal inú vyhlášku, ktorá zavádza vojenskú cenzúra poštových zásielok, telefonátov a správ prenášaných telekomunikačnými systémami. Zároveň sa zriadili kontrolné stanovištia na hraniciach s Luhanskou a Záporožskou oblasťou.



Ukrajinská armáda nedávno oznámila oslobodenie obcí Kliščijivka a Andrijivka južne od Bachmutu v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Ruské sily Bachmut dobyli v máji po urputných bojoch, považovaných za jedny z najťažších vo vojne rozpútanej Ruskom. Z Bachmutu v Doneckej oblasti ostali len hromady trosiek, pred vypuknutím vojny v meste žilo približne 70.000 ľudí.