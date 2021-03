Protest hnutia Black Lives Matter v Belgicku sa zvrhol na rabovanie

Brusel 14. marca (TASR) - Niekoľko policajtov bolo zranených, keď došlo k násiliu a rabovaniu počas sobotňajšej demonštrácie hnutia Black Lives Matter (Na životoch černochov záleží - BLM) v belgickom mesta Liege, informovala agentúra AFP.



Účastníci protestného pochodu chceli podporiť ženu, ktorá bola v pondelok v meste zatknutá za "rebéliu" a následne obvinila políciu z rasizmu. Polícia obvinenie odmietla tvrdiac, že žena sa vzpierala zatknutiu.



Hovorkyňa polície uviedla, že v sobotu sa "mladí ľudia pripojili k skupine pokojných demonštrantov, od ktorej sa neskôr odpojili a išli plieniť do centra". "Hádzali kamene na hlavnú policajnú stanicu a policajné vozidlá," uviedla pre AFP, dodajúc, že dav sa podarilo rozohnať až viac ako 250 policajtom s pomocou troch vodných diel.



"Deväť zranených osôb bolo prevezených do nemocnice, vrátane piatich policajtov," povedala hovorkyňa s tým, že zatýkanie pokračuje. Uviedla, že jedného policajta previezli do nemocnice po tom, ako ho zrazili z motocykla a napadli. "Vyrabovali celý McDonald's," dodala.



Polícia vyzvala občanov, aby nechodili do centra a starosta mesta povedal obchodníkom v postihnutej oblasti, aby zatvorili svoje prevádzky.



Na miesto boli privolané policajné posily a poriadok v centre mesta sa poradilo obnoviť až v neskorých nočných hodinách.