Protest proti falšovaniu volieb v Moskve sa zaobišiel bez incidentov

Moskva 20. septembra (TASR) - Protestné zhromaždenie proti falšovaniu výsledkov volieb sa v pondelok večer v Moskve zaobišlo bez incidentov. Podľa spravodajského webu Novaja gazeta polícia zadržala jednu účastníčku akcie, ktorá zakričala meno väzneného opozičného politika Alexeja Navaľného. Krátko po zadržaní ju však prepustili.



Podľa rozhlasovej stanice Echo Moskvy sa na protestnom zhromaždení na Puškinovom námestí v centre Moskvy zúčastnilo asi 300 ľudí.



Akciu zvolala Komunistická strana Ruskej federácie (KPRF), ktorá ju označila za "stretnutie s voličmi" Jej poslanci Valerij Raškin a Denis Parfionov pred tým vystúpili s požiadavkou na anulovanie výsledkov elektronického hlasovania v Moskve.



Spravodajský portál Meduza.i v pondelok informoval, že na voľbách do Štátnej dumy v jednomandátových obvodoch v Moskve prehrali všetci kandidáti opozície, aj keď niektorí z nich boli na vedúcej pozícii až do záverečnej fázy sčítania hlasov - potom sa situácia zmenila v ich neprospech a v prospech kandidátov prokremeľskej strany Jednotné Rusko.



Na základe toho opozícia podozrieva Ústrednú volebnú komisiu (ÚVK) z machinácií pri elektronickom hlasovaní vo voľbách v hlavnom meste.



ÚVK však deklarovala, že takýto zvrat pri sčítavaní hlasov nie je ničím nezvyčajným.



Viaceré ruské spravodajské weby v pondelok popoludní informovali, že do centra Moskvy boli stiahnuté policajné posily. Časť Puškinovho námestia bola údajne ohradená zátarasami a v blízkosti boli odstavené vozidlá, akými zvyčajne zabezpečujú prevoz zadržaných na policajné stanice.