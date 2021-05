Protest proti imigrácii zablokoval dopravu v britskom prístave Dover

Londýn 30. mája (TASR) - Účastníci demonštrácie proti imigrácii, ktorí protestovali voči rastúcemu počtu ľudí snažiacich sa dostať do Spojeného kráľovstva cez Lamanšský prieliv, zablokovali v sobotu prístup k nákladnému terminálu v Doveri. Informovala o tom agentúra AP.



Niekoľko desiatok demonštrantov s anglickými vlajkami kričalo heslo "Anglické ulice", keď narušili príchod nákladných vozidiel do rušného prístavu. V oblasti nasadili mnoho policajtov, keďže úrady očakávali protesty počas predĺženého víkendu, považovaného za neoficiálny začiatok leta, píše AP.



Zlepšené počasie dodáva migrantom odvahu pokúsiť sa prekonať úzky pás mora medzi Francúzskom a Britániou. Tento rok cez Lamanšský prieliv preplávalo na malých člnoch už viac ako 3100 ľudí, čo je takmer dvojnásobok oproti rovnakému obdobiu roku 2020.



Dover už bol v minulosti miestom protiimigračných protestov. Vlani v septembri tam v dôsledku demonštrácie tiež došlo k zastaveniu dopravy do prístavu.