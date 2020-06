Protest proti pamätníku v Holandsku vyústil do nepokojov

Amsterdam 20. júna (TASR) - Piatková demonštrácia proti pamätníku z koloniálneho obdobia v severoholandskom meste Hoorn vyústila do nepokojov a zrážok s políciou, informovala v sobotu agentúra DPA.



Demonštrácia, na ktorej sa zúčastnilo niekoľko stoviek ľudí, mala podľa polície pokojný priebeh. Ľudia vyjadrovali nespokojnosť s pamätníkom Jana Pieterszoona Coena, ktorý bol v 17. storočí guvernérom Holandskej východnej Indie.



Starosta mesta Jan Nieuwenburg povedal, že neskôr približne 200 prevažne mladých ľudí hádzalo do policajtov kamene a kusy nábytku. "Cielene zneužili demonštráciu," povedal.



Polícia do polnoci situáciu dostala pod kontrolu a zatkla 12 ľudí.



Nepokoje podľa Nieuwenburga nie sú dôvodom na odstránenie pamätníka. "Môžeme hovoriť o dobre a zle. Úvahy o minulosti sa však nemenia," povedal.



Coen založil súčasné hlavné mesto Indonézie Jakarta a podľa DPA bol v roku 1621 zodpovedný za masakru na ostrovoch v Bandskom mori v Indonézii.