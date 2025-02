Protest proti plánovaným reformám vlády ochromil dopravu v Bruseli

Brusel 13. februára (TASR) - Desaťtisíce Belgičanov vyšli vo štvrtok do ulíc hlavného mesta Brusel na protest proti plánovanej dôchodkovej reforme i ďalším zmenám avizovaným novou vládou. Prvý deň viacdňového štrajku ochromil aj leteckú dopravu. TASR o tom píše na základe správ agentúr Reuters a Belga.



Najväčšie belgické letisko Brusel-Zaventem zrušilo 430 štvrtkových letov, a teda všetky prílety aj odlety, oznámil jeho hovorca s tým, že prerušenie leteckej premávky tam bude trvať len jeden deň. Do štrajku sa totiž zapájajú aj letoví dispečeri, príslušníci letiskových bezpečnostných služieb či ďalší zamestnanci letiska. Štrajk by mal podľa očakávaní narušiť aj verejnú dopravu či rozvoz pošty. K protestom sa pridali tiež hasiči a vojaci.



Plánovaná reforma má odmeňovať ľudí, ktorí zostanú pracovať aj po dovŕšení dôchodkového veku a zároveň majú odpracovaných najmenej 35 rokov. Naopak ľuďom, ktorí pôjdu do predčasného dôchodku a bez 35 odpracovaných rokov, by hrozila pokuta. Reuters približuje, že avizovaný penzijný systém je v porovnaní s doterajším, ktorý paušálnou sumou zohľadňoval odpracované roky, menej priaznivý voči osobám s nižšími príjmami.



Nová belgická vláda vedená lídrom Novej flámskej aliancie (N-VA) Bartom De Weverom zložila prísahu 3. februára po takmer osemmesačných rokovaniach. Prevažne stredopravá päťčlenná koalícia zahŕňa pravicu, centristov, ale aj socialistickú stranu Vooruit. S jej vstupom do vlády nesúhlasili ľavicové odbory, ktoré avizovali, že v takom prípade vstúpia do štrajku.



Proti avizovanej dôchodkovej reforme protestovali Belgičania už 13. januára, ešte pred vznikom novej vlády. Protestmi sa teraz odbory okrem nej zameriavajú aj na ďalšie vládou avizované zmeny, ako prísnejší prístup k nezamestnanosti, obmedzovanie sociálnych dávok či škrty vo verejných službách.