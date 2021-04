Protest proti reštrikciám v Ríme sprevádzali násilnosti

Rím 6. apríla (TASR) - Potýčky medzi demonštrantami a políciou vypukli na utorňajšom proteste proti epidemiologickým opatreniam, ktorý sa konal neďaleko budovy talianskeho parlamentu v Ríme. Podľa tlačovej agentúry ANSA bol na proteste zranený minimálne jeden policajt a došlo k zadržaniu niekoľkých demonštrantov.



Taliansky denník La Repubblica zase citoval vyjadrenia účastníkov protestu, podľa ktorých utrpelo zranenia aj viacero demonštrantov.



Protestujúci, vrátane majiteľov či zamestnancov reštaurácií, obchodov a posilňovní, protestovali voči reštrikciám týkajúcich sa zatvorenia či obmedzenia fungovania ich prevádzok.



Desiatky ľudí sa pokúsili prekonať zátarasy na námestí pred Poslaneckou snemovňou (dolnou komorou talianskeho parlamentu). Niektorí z demonštrantov, prevažne muži, nemali počas protestu na tvárach nasadené rúška.



Jeden z protestujúcich mal na hlave pripevnené rohy a kožušinu, čím podľa agentúry DPA zjavne odkazoval na januárový násilný vpád protrumpovských demonštrantov do sídla amerického Kongresu vo Washingtone, pri ktorom bol jeden z útočníkov vystrojený práve takto.



Podľa agentúry ANSA prebehli obdobné protesty proti zatvoreniu prevádzok aj v ďalších talianskych mestách.



V Taliansku aktuálne platí štvorstupňový systém, v súlade s ktorým sú jednotlivé oblasti zaradené do bielych, žltých, oranžových alebo červených zón, a to v závislosti od rizika prenosu nákazy.



Talianska vláda zaradila počas veľkonočných sviatkov celú krajinu do tzv. červenej zóny s najprísnejšími pravidlami, čím chcela zamedziť šíreniu nákazy počas sviatkov. Opatrenie platilo len do pondelka. Napriek tomu v Taliansku stále platí mnoho reštrikcií; reštaurácie napríklad môžu jedlo zákazníkom podávať len vonku, zatiaľ či interiérové športoviská sú zatvorené do odvolania.