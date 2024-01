Protest proti účasti Izraela na veľtrhu šperkov poznačilo násilie

Vicenza 20. januára (TASR) - K násilným potýčkam demonštrantov s políciou došlo v sobotu v severotalianskom meste Vincenza, kde sa konal protest proti účasti Izraela na medzinárodnom veľtrhu šperkov a drahokamov, ktorý tam práve prebieha. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



Demonštranti odpaľovali dymovnice a svetlice, polícia proti nim nasadila vodné delo. K násilným stretom došlo po pochode, ktorý zorganizovali viaceré ľavicové zoskupenia, pričom sa na ňom zišli stovky ľudí nesúcich transparenty s helsami ako "Osloboďte Palestínu" či "Stop bombardovaniu Gazy". Zranenia počas násilností údajne utrpelo niekoľko ľudí, uvádza DPA.



Veľtrh šperkov a drahokamov s názvom Vicenzaoro sa v tomto meste začal v piatok a potrvá do utorka, pričom podľa organizátorov sa na ňom zúčastňuje vyše 1300 vystavovateľov z takmer 40 krajín. Na webstránke podujatia sa uvádza, že sú prítomní aj dvaja izraelskí vystavovatelia. Ľavicová organizácia, ktorá sa zúčastnila na sobotnom pochode, im odkázala, že vzhľadom na vojnu v Gaze je ich prítomnosť v tomto meste neprijateľná.



K násilným stretom došlo podľa organizátorov niekoľko kilometrov od miesta, kde sa veľtrh koná a priebeh tohto podujatia údajne neovplyvnili. DPA zase uvádza, že polícia protestný pochod zastavila, keď sa viacerí z demonštrantov pokúšali preniknúť na výstavisko.



Starosta Vicenzy Giacomo Possamai násilnosti odsúdil s tým, že pre ne "neexistuje nijaké ospravedlnenie" a škodia aj svojim proklamovaným cieľom. "Demonštrovať za mier a prímerie prostredníctvom násilia je protirečivé," uviedol v príspevku na sociálnych sieťach.



Vojna v Gaze vypukla po tom, ako militanti z hnutia Hamasu zaútočili 7. októbra na oblasti na juhu Izraela. Hamas počas vpádu na juh Izraela zabil približne 1140 ľudí, väčšinou izraelských civilistov. Zároveň zajal aj približne 250 rukojemníkov, z ktorých zhrubna 132 zostáva podľa Izraela naďalej v zajatí. Predpokladá sa, že najmenej 27 z týchto rukojemníkov bolo medzičasom zabitých.



V reakcii na to Izrael podnikol najprv nálety a neskôr aj pozemnú operáciu v Pásme Gazy. Tá si podľa najnovších údajov ministerstva zdravotníctva v Gaze, ktoré riadi Hamas, vyžiadala už najmenej 24.927 obetí na životoch, a to väčšinou žien, detí a mladistvých.



Podľa izraelskej armády umiestňuje Hamas zámerne svoju vojenskú infraštruktúru do civilných objektov alebo do ich okolia a palestínskych civilistov tak zneužíva ako ľudské štíty. Hamas to popiera.