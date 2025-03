Protest proti vláde prerástol v Aténach do potýčok s políciou

Protestujúci v kapucni hádže dymovnicu proti poriadkovej polícii počas zrážok po tom, ako grécke opozičné strany vyzvali v parlamente stredopravú vládu na vyslovenie nedôvery v súvislosti s ničivým železničným nešťastím spred takmer dvoch rokov, Atény, streda 5. marca 2025. Foto: TASR/AP

Cyklista prechádza okolo poriadkovej polície počas zrážok, keď grécke opozičné strany napadli v parlamente stredopravú vládu krajiny návrhom na vyslovenie nedôvery v súvislosti s ničivou železničnou katastrofou spred takmer dvoch rokov v Aténach v stredu 5. marca 2025. Foto: TASR/AP

Atény 5. marca (TASR) - V centre Atén došlo v stredu večer k potýčkam medzi neznámymi útočníkmi a policajnými zložkami. Násilnosti vypukli po zhromaždení, ktorého účastníci žiadali spravodlivosť pre obete vlakovej zrážky spred dvoch rokov. Podľa polície k nim došlo po skončení prejavov, keď sa dav demonštrantov už rozchádzal. Informoval na svojom webe denník eKathimerini, píše TASR.Podľa tohto médiá neznámi útočníci podpálili odpadkové koše. Situácia rýchlo eskalovala, preto polícia na rozohnanie davu použila slzotvorný plyn a omračujúce granáty. Nepokoje sa napriek tomu rozšírili do neďalekých ulíc, kde maskovaní jednotlivci hádzali do policajtov zápalné fľaše. Zadržaných bolo 32 osôb, uviedli zdroje denníka eKathimerini.V priebehu dňa sa v Aténach, Solúne a ďalších mestách konali zhromaždenia, ktorých účastníci žiadali spravodlivosť pre obete vlakového nešťastia. V Aténach sa na námestí Syntagma zhromaždili tisíce ľudí, ktorí obsadili aj okolité ulice. Na záver zhromaždenia vypustili 57 lampiónov - na pamiatku 57 obetí vlakovej tragédie.K potýčkam v centre Atén došlo niekoľko hodín po tom, čo štyri opozičné strany predložili v parlamente návrh na vyslovenie nedôvery vláde za jej prístup k vyšetrovaniu najhoršieho železničného nešťastia v krajine spred dvoch rokov, ktoré si vyžiadalo 57 mŕtvych a desiatky zranených. Hlasovanie sa uskutoční v piatok.Premiér Kyriakos Mitsotakis obvinil opozíciu zo šírenia klamstiev o nehode s cieľom destabilizovať krajinu.Železničné nešťastie sa stalo 28. februára 2023, keď sa neďaleko o mesta Larisa čelne zrazil osobný vlak s viac ako 350 cestujúcimi smerujúci z Atén do Solúna s nákladným vlakom. Oba vlaky išli proti sebe po tej istej koľaji niekoľko kilometrov bez toho, aby bol spustený poplach.V kauze stíhajú vyše 40 ľudí vrátane prednostu miestnej stanice zodpovedného za vypravovanie vlakov, no začiatok procesu sa do konca roka neočakáva.Prieskumy verejnej mienky ukázali, že veľká väčšina Grékov verí, že vláda sa pokúsila zatajiť dôkazy o tragédii.Vyšetrovacia správa pripisuje nehodu ľudskej chybe a vážnym štrukturálnym nedostatkom na gréckych železniciach. Podľa znaleckého posudku, ktorý financovali rodiny obetí, nákladný vlak viezol aj nelegálny náklad vrátane výbušných chemických látok, ktoré pri zrážke vzplanuli. Opozícia a príbuzní obetí obviňujú vládu, že po nehode zničila dôkazy, keďže miesto nehody bolo predčasne vyčistené.