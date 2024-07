Protest proti výstavbe vo Francúzsku prerástol do násilia

La Rochelle 20. júla (TASR) - Francúzska polícia v sobotu použila slzotvorný plyn, aby rozohnala radikálnych demonštrantov, ktorí sa v západofrancúzskom prístavnom meste La Rochelle pripojili k protestu proti výstavbe mohutných vodných nádrží na zavlažovanie. Organizátormi protestu boli ochrancovia životného prostredia a malí farmári.



Ako informovala agentúra AFP, podľa organizátorov mal protest v prístavnom meste v departemente Charente-Maritime v regióne Nové Akvitánsko na francúzskom pobreží Atlantického oceánu upozorniť na to, že nové nádrže sa nestavajú na pomoc miestnym farmárom, ale na pomoc medzinárodným trhom.



Aktivisti totiž tvrdia, že z nádrží, ktoré sa majú v zime napĺňať z vodonosných vrstiev, aby sa zabezpečilo letné zavlažovanie, majú úžitok len veľkí farmári - na úkor menších prevádzok a životného prostredia.



Podporovatelia tohto projektu, naopak, tvrdia, že bez nádrží farmám hrozí zánik, keďže ich produkcia trpí opakujúcimi sa suchami.



AFP dodala, že momentálne je v západnom Francúzsku vo výstavbe niekoľko desiatok takýchto nádrží.



Ako uviedol web France 24, do areálu prístavného terminálu La Pallice vstúpilo v sobotu na úsvite približne 200 ľudí vrátane farmárov so starými traktormi, ktorí usporiadali pouličnú párty s hudbou a nápojmi pred budovou významného obchodníka s obilím.



V priebehu dopoludnia ich odtiaľ za pomoci slzotvorného plynu vytlačili policajti z viac ako desiatich policajných dodávok. Ďalšie policajné vozidlá blokovali prístup do prístavu.



Podľa televízie France 3 medzičasom sa k prístavu vydal dav demonštrantov, pričom jednu z jeho vetiev tvorili radikáli hlásiaci sa k hnutiu tzv. black blocs.



Počas svojho pochodu ulicami mesta títo demonštranti poškodzovali okná áut, autobusové prístrešky i okná. Poškodený bol aj jeden zo supermarketov, niekoľko bankomatov a pouličný mobiliár. Skupina demonštrantov sa pokúsila preniknúť aj do domova dôchodcov - "pravdepodobne, aby unikli polícii", uviedla policajná prefektúra. Do skorého popoludnia bolo zadržaných päť ľudí.



Podobné protestné zhromaždenia sa v okolí La Rochelle konali aj v piatok, ale zaobišli sa bez incidentov.



Vlani sa v meste Sainte-Soline, vzdialenom približne 90 kilometrov od La Rochelle, konali úradmi nepovolené protesty proti výstavbe obrovskej vodnej nádrže na zavlažovanie. Prerástli do potýčok medzi protestujúcimi a políciou, pričom dvaja zo zranených demonštrantov skončili v kóme. Zranených bolo aj asi 30 policajtov.