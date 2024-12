PROTEST ŠTUDENTOV: V Belehrade nakrátko ochromili dopravu

Belehrad 26. decembra (TASR) - Stovky študentov protestovali v stredu v srbskom hlavnom meste Belehrad a požadovali, aby tamojšie úrady prevzali zodpovednosť za pád prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade. Incident si minulý mesiac vyžiadal 15 obetí na životoch, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Študenti belehradskej univerzity, ktorí už viac než mesiac blokujú svoje fakulty v dôsledku protestov, na 15 minút spôsobili ochromenie dôležitého dopravného uzla v srbskej metropole, uviedla tamojšia generálna prokuratúra.



Skandovali "Splňte požiadavky" a mávali obálkami, ktoré obsahovali odkazy pre generálneho prokurátora.



"Vyzývame vás, aby ste sa zodpovedne a profesionálne zaoberali požiadavkami študentov a zapojili sa do nášho boja za lepšie a dôstojnejšie Srbsko tým, že si začnete plniť svoje ústavné a zákonné povinnosti," uvádzali listy zanechané pri vchode do úradu prokuratúry.



K nešťastiu v Novom Sade došlo 1. novembra, krátko po tom, ako zmienená železničná stanica prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Na mieste zahynulo 14 ľudí vo veku od šesť do 74 rokov, 15. obeť podľahla zraneniam v nemocnici o niekoľko týždňov neskôr.



Tragédia vyvolala vlnu kritiky a pravidelné demonštrácie v celom Srbsku. Mnohí z tamojších obyvateľov sa domnievajú, že k zrúteniu prístreška došlo v dôsledku korupcie a nedostatku transparentnosti stavebných projektov, a teda aj nedbalosti pri renovácii stanice.



V snahe upokojiť protesty úrady počas uplynulých týždňov sľubovali rôzne dotácie pre mladých ľudí, pripomína AFP. Študenti však od protestov neupustili a takmer všetky fakulty na štátnych univerzitách v celej krajine zostávajú blokované.



Ich nedeľňajší protest sa považuje za jeden z najrozsiahlejších za uplynulé roky; podľa polície sa na ňom zúčastnilo zhruba 29.000 ľudí. Jedna z ľudskoprávnych organizácií špecializujúca sa na počítanie účastníkov na verejných zhromaždeniach však tvrdí, že na protest prišlo najmenej trikrát viac ľudí, dodáva AFP.