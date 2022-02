Protest v Bruseli sa skončil bez výrazného ohlasu a úspechu

Brusel 14. februára (TASR) - Pondelňajšia demonštrácia pod značkou "konvoj slobody" v Bruseli sa skončila neúspechom. Polícia popoludní o 16.00 h znovu otvorila prístup do hlavného mesta Belgicka a zrušila dočasné uzávery diaľnic a kontroly áut pred vstupom do Bruselu, ktoré zaviedla práve v obavách, že kamióny a osobné vozidlá zablokujú metropolu. Uviedla to televízna stanica RTBF.



Mierny dopravný chaos pretrvával v blízkosti Schumanovho námestia, ktoré polícia ohradila a vylúčila tam možnosť premávky, aby sa do takzvanej európskej štvrte so sídlami inštitúcií EÚ vozidlá s demonštrantmi nedostali.



Podľa denníka The Brussels Times vodiči a priaznivci pondelňajšieho protestu, ktorí sa nakoniec dostali do centra Bruselu, boli rôznorodou zmesou ľudí, ktorí prišli vysloviť svoj nesúhlas najmä s opatreniami súvisiacimi s ochorením COVID-19, očkovaním a rôznymi obmedzeniami, ktoré im bránia voľne sa pohybovať medzi krajinami EÚ a pri výkone svojej práce.



Pôvodným plánom bruselskej verzie "konvoja slobody", aspoň podľa výziev šírených na sociálnych sieťach, bolo zahltiť hlavné dopravné tepny do hlavného mesta, vyvolať masívne dopravné zápchy a ekonomicky paralyzovať metropolu. Protest ako taký však nebol úradne povolený, a preto federálna polícia a dopravná polícia kontrolovali nielen vstup do Bruselu, ale aj francúzsko-belgické hranice a odkláňali kamióny, autobusy, menšie úžitkové vozidlá a osobné autá na záchytné parkoviská na okraji Bruselu.



Viedlo to k menšiemu protestnému zhromaždeniu, v počte okolo 40 vozidiel a niekoľko desiatok ľudí, v priestore výstaviska vo štvrti Heysel. Samotný protest v centre mesta bol dosť chaotický, keď sa demonštranti rozdelili na dve väčšie skupiny a niekoľko menších hlúčikov, ktoré navrhovali rôzne inštitúcie a úrady, pred ktorými by mohli vyjadriť svoju nespokojnosť. Jedna z väčších skupín sa zhromaždila na Námestí svätej Kataríny v historickom centre mesta, ďalšia asi 200-členná skupina sa dostala do mestského parku Parc du Cinquantenaire, odkiaľ sa demonštranti chceli dostať na Schumanovo námestie, ktoré však bolo ohradené a chránené jednotkami polície.