Protest v Novom Sade podporila aj srbská diaspóra

Nový Sad 2. februára (TASR) - Organizátori protestnej blokády troch mostov v Novom Sade po dohode s miestnymi obyvateľmi predĺžili svoju protestnú akciu na Moste slobody až do 18.00 h. Pôvodne sa jeho 24-hodinová blokáda mala skončiť v nedeľu o 15.00 h. Informoval o tom spravodajský web Danas. Študenti prisľúbili, že pred rozpustením akcie po sebe upracú celý areál, ktorý využívali, doplnila agentúra AFP.



Blokáda mostov v Novom Sade sa konala v sobotu 1. februára - v deň, keď uplynuli tri mesiace od zrútenia strechy na miestnej železničnej stanici, ktoré malo za následok 15 obetí na životoch.



Blokády dvoch mostov sa skončili v sobotu o 18.00 h. Na Moste slobody, kde blokáda trvala najdlhšie - až do nedele podvečera, sa varilo, hrali sa karty, futbal i basketbal. Študenti mali dokonca možnosť zadarmo využiť služby miestneho kaderníka alebo maséra. Podporu študentom prišlo prejaviť aj veľa obyvateľov mesta. V parku bola výstava fotografií a vystavené boli aj odkazy od ľudí o podpore štrajku.



Zverejnením videa z obsadenia mostov v Novom Sade a slovami "Sila jednoty" demonštrantov podporila aj americká popová speváčka Madonna i vizuálna umelkyňa Marina Abramovič, pôvodom z Čiernej Hory, podľa ktorej "srbskí študenti sú hrdinami dneška".



Počas víkendu sa v rôznych mestách po celej Európe konali stretnutia srbskej diaspóry: študentov podporili Srbi žijúci v Paríži, Viedni, Londýne, Berlíne, Štokholme, Malmö i Zürichu.



Tragédia v Novom Sade, ktorý je metropolou autonómnej Vojvodiny, vyvolala v celom Srbsku masové protivládne a protikorupčné protesty, ktoré vedú vysokoškoláci a ktoré vyvíjajú čoraz väčší tlak na vládu. Podnietili už odstúpenie niekoľkých vysokopostavených predstaviteľov vrátane premiéra Miloša Vučeviča a starostu Nového Sadu Milana Djuriča. Odstúpili aj ministri dopravy a obchodu Goran Vesič a Tomislav Momirovič.



Blokáda v Novom Sade sa konala len niekoľko dní po 24-hodinovej blokáde hlavnej dopravnej križovatky v srbskom hlavnom meste.



Prezident Aleksandar Vučič v stredu splnil ďalšie požiadavky demonštrantov a udelil milosť 13 ľuďom zadržaným počas protestov. Začiatkom tohto týždňa vláda oznámila trestné stíhanie osôb obvinených z útoku na demonštrantov.



Organizátori protestov však naďalej žiadajú zverejnenie všetkých dokumentov súvisiacich s rekonštrukčnými prácami na železničnej stanici v Novom Sade. Vláda zverejnila tisíce strán dokumentov, no experti tvrdia, že dokumentácia je neúplná.



Vučič a vládni predstavitelia od tragédie v Novom Sade oscilujú medzi výzvami na rokovania a obvineniami, že demonštrantov podporujú zahraničné mocnosti. Trvajú tiež na tom, že požiadavky študentov splnili, uviedla v stredu AFP.