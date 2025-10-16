Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 16. október 2025Meniny má Vladimíra
< sekcia Zahraničie

Protest v Peru si vyžiadal jednu obeť a desiatky zranených

.
Demonštrant máva peruánskou vlajkou, zatiaľ čo pred budovou Kongresu horí kartónová bábka počas protestu proti novému prezidentovi Josému Jerimu v Lime, Peru, v stredu 15. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Prezident José Jerí potvrdil smrť 32-ročného Eduarda Ruiza Sanza. Na platforme X pôvodne informoval o najmenej 55 zranených policajtoch a 20 civilistoch.

Autor TASR
Lima 16. októbra (TASR) - Násilie na zhromaždení v hlavnom meste Peru si v stredu vyžiadalo jednu obeť a desiatky zranených, uviedol prezident José Jeri. Jeho nástup do úradu pred niekoľkými dňami nedokázal potlačiť rozhnevané protesty proti politickej triede krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Stredajšie protesty zvolalo hnutie mladých ľudí, umelecké skupiny a odborové zväzy. Tisíce demonštrantov vyšli do ulíc aj v iných peruánskych mestách, aby vyjadrili frustráciu z vládnej politiky a spôsobu, akým rieši rastúcu kriminalitu v krajine.

Prezident José Jerí potvrdil smrť 32-ročného Eduarda Ruiza Sanza. Na platforme X pôvodne informoval o najmenej 55 zranených policajtoch a 20 civilistoch. Kancelária peruánskeho ombudsmana neskôr uviedla, že zranených je viac ako 100.

Podľa reportéra AFP sa po zotmení niektorí demonštranti v Lime snažili zbúrať bezpečnostnú bariéru v okolí Kongresu a iní z davu hádzali kamene a odpálili ohňostroje. Polícia reagovala použitím slzného plynu.

Peruánsky parlament v piatok odvolal Dinu Boluarteovú z funkcie prezidentky, ktorú nahradil predseda parlamentu (Kongresu) José Jerí.

Do celoštátnych protestov sa následne zapojili aj autobusové spoločnosti, obchodníci či študenti, aby poukázali na vydieranie a útoky zo strany zločineckých gangov. Vydieranie a nájomné vraždy sú podľa AFP v Peru bežnou súčasťou každodenného života. Jerí sa protestujúcich snažil upokojiť sľubom, že organizovanému zločinu „vyhlási vojnu“.

Nový peruánsky prezident v utorok vymenoval novú prechodnú vládu na čele s Ernestom Álvarezom, ktorá by mala spravovať krajinu do júla 2026, voľby sú naplánované na apríl. Jerí je v poradí už siedmym prezidentom Peru za posledných deväť rokov.
.

Neprehliadnite

PRI ROŽŇAVE SA ZRAZILI DVA VLAKY: Sedem ľudí je v kritickom stave

POLÍCIA ŽIADA O POMOC: Muž sa vo vlaku dopustil hrubej neslušnosti

Slovenčina: Prečo nemáme vybrané slová po f?

Ako z filmu: Pri pokuse vysťahovať rodinu zabil výbuch 3 policajtov